El presidente de la Liga MX, Enrique Bonilla, puso freno a una ola de especulaciones sobre la posibilidad de que Cruz Azul sea declarado campeón sobre la mesa ante la interrupción de la temporada de fútbol por la pandemia del coronavirus.

Bonilla negó que la liga haya contemplado nombrar monarca del torneo Clausura 2020 al club capitalino, que marchaba como líder cuando el temor al padecimiento COVID-19 llevó a parar la actividad del fútbol nacional, desde esta semana y por tiempo indefinido.

"No, totalmente no está en consideración”, dijo Bonilla en una entrevista para el programa radiofónico Pasión W.

En la víspera, el Once Deportivo fue nombrado campeón en el fútbol de El Salvador. La especulación sobre los probables campeones en Europa es tema de debate constante entre aficionados y analistas.

“Por desgracia la situación es diferente en cada país, hay que ver cómo se desarrolla aquí para tomar una decisión de cuándo reanudaremos”, dijo el dirigente.

Esta semana, los representantes de los equipos de la máxima categoría y de la segunda división se reunieron para discutir cuál sería una fecha probable de reanudación del fútbol.

“Hay varios escenarios y buscamos, dependiendo del tiempo que estaremos parados, cuál es el que mejor acomoda al desarrollo de nuestra liga y en beneficio de los aficionados", puntualizó Bonilla.

Positivo de coronavirus

Por otro lado, Enrique Bonilla informó mediante un comunicado que dio positivo de COVID-19. El directivo explicó cuáles han sido las primeras sensaciones después de realizarse el test.

“Deseo comunicar a ustedes que después de realizarme los estudios pertinentes sobre COVID-19 he resultado positivo. Hasta el momento, pese a las pruebas realizadas, no presento síntomas graves y permaneceré en cuarentena como me indican las autoridades de la Secretaría de Salud”, señaló.

El positivo de Bonilla se difundió minutos después de que el Gobierno mexicano anunció que en el país existen 203 casos confirmados de la pandemia COVID-19.

TE PUEDE INTERESAR