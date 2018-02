El portugués Pedro Caixinha, técnico del Cruz Azul , aceptó este sábado que a su equipo le cuesta mucho trabajo anotar y las desatenciones defensivas que le ha costado puntos y triunfos en el Clausura mexicano.



Este día, el Cruz Azul ganaba por 1-0 hasta el minuto 85 y un minuto más tarde el Puebla anotó y decretó el empate, quinto en ocho partidos, la mayor cantidad del torneo.



"No está costando hacer goles, tenemos que fabricar el doble de ocasiones, y a veces más, para anotar un gol y también nos están costando las pequeñas desatenciones", dijo Caixinha en conferencia de prensa tras el partido.



El estratega, quien regresó al balompié azteca para el actual torneo, señaló que no pone atención a las burlas que sufre el equipo por su falta de resultados.



"Yo no me preocupo por esas cosas, lo que si me preocupa es que nosotros estamos haciendo cosas para que se burlen de nosotros y en ese tema se orienta mi trabajo, es lo que vivimos y a lo que tenemos que imponernos", apuntó.



Con el punto obtenido, el equipo celeste se ubicó decimocuarto con ocho unidades, con ocho goles a favor y nueve en contra, y en cuatro partidos en casa no registra triunfos, con tres empates y una derrota. EFE