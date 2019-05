Cruz Azul vs América EN VIVO vía Televisa Deportes: fecha, horarios y canales partido ida cuartos Clausura Liga MX

Cruz Azul vs. América se miden este jueves EN VIVO y EN DIRECTO LIVE HD desde las 21:05 horas (en Perú y México) vía Televisa, Azteca TV y TDN desde el Estadio Azteca por la ida de cuartos de final de Liguillas Clausura Liga MX 2019 . Sigue la transmisión y narración del encuentro a partir de las 9:05 p.m. (horario peruano y mexicano) por la señal de Televisa Deportes. Mira las principales incidencias por el MINUTO a MINUTO en Depor.com.

La Máquina intentará exorcizarlos de una vez por todas cuando enfrente al América por una de las series de los cuartos de final del torneo Clausura mexicano, que se pondrán en marcha el miércoles.



Cruz Azul no ha podido vencer a las Águilas en sus últimos 14 enfrentamientos, incluyendo la serie final del Apertura 2018, cuando los azulcremas se impusieron para conseguir el 13er título de su historia.



El último triunfo de Cruz Azul sobre los azulcremas se remonta al 4 de octubre de 2014.

Cruz Azul vs. América: horarios del partido

Perú 9:05 p.m.

Ecuador 9:05 p.m.

Colombia 9:05 p.m.

México 9:05 p.m.

Bolivia 10:05 p.m.

Paraguay 10:05 p.m.

Chile 10:05 p.m.

Venezuela 10:05 p.m.

Argentina 11:05 p.m.

Uruguay 11:05 p.m.

Brasil 11:05 p.m.

España 4:05 a.m. (10 de mayo)

Cruz Azul vs. América: canales del partido

Argentina: Canal de las Estrellas

Costa Rica: TDN

El Salvador: TDN

Guatemala: TDN

Honduras: TDN

México: TDN, Canal de las Estrellas, Azteca 7, UnivisionTDN, Azteca Deportes En Vivo, Televisa Deportes En Vivo, Afizzionados

Nicaragua: TDN

Panamá: TDN

Estados Unidos: Univision Radio, Univision, Univision Deportes En Vivo, Univision Deportes, Univision NOW

América también venció a los celestes en la final del Clausura 2013 y no cede una serie de liguilla ante su rival de la capital desde las semifinales del torneo Invierno 1999.



"Este tema que hablan de la paternidad y del 'coco', el tema de los memes y que la 'cruzazuleada', a mí no me ocupa", dijo el entrenador de la Máquina, el portugués Pedro Caixinha. "No estoy preocupado porque tengo la certeza que jueves y domingo tenemos otra oportunidad, sabemos lo que no has hecho y lo que tienes que hacer, no más, esto es Cruz Azul y vamos a pelear ante América, hay que pensar en grande".



En la final de diciembre, Cruz Azul partía como favorito luego de ser el mejor equipo en temporada regular, pero sucumbieron 2-0 y Caixinha fue duramente criticado por un planteamiento defensivo en los dos encuentros.



"No podemos repetir errores que son más de naturaleza emocional. No podemos repetir los errores de esperar o de tener miedo o recelo de lo que pasó en la final", añadió Caixinha.



Ahora la Máquina jugará el mismo papel de favorito: cerró la fase regular con 10 partidos sin perder, la racha más larga entre los ocho clasificados y le sirvió para finalizar en la cuarta posición.



"Nos lo debemos a nosotros. Lo vemos como una nueva oportunidad, una oportunidad para hacerle frente a América y para ganar", agregó Caixinha. "Nos ilusiona ganarle, pero no es una obsesión".



América estuvo en riesgo de quedar fuera de la liguilla pero dos triunfos en sus últimos partidos, combinado con otros resultados, lo metieron al quinto puesto.



Las Águilas, a diferencia de la Máquina, que no se corona desde el Invierno 97, llegan a la liguilla buscando convertirse en apenas el tercer equipo en refrendar su título desde el debut de los torneos cortos en México en 1996.



Cruz Azul vs. América: posibles alineaciones

Cruz Azul : Jesús Corona; César Domínguez, Pablo Aguilar, Igor Lichnovsky, Adrián Aldrete; Rafael Baca, Yoshimar Yotún; Édgar Méndez, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda; Milton Caraglio.



América: Agustín Marchesín; Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emmanuel Aguilera, Jorge Sánchez; Renato Ibarra, Guido Rodríguez Matheus Uribe, Andrés Ibargüen; Roger Martinez, Nicolás Castillo.

