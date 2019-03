Brian Fernández marcó de volea en el Cruz Azul vs Necaxa y ya es el único goleador del Clausura [VIDEO]

El argentino Brian Fernández ha demostrado en el Cruz Azul vs Necaxa , por fecha 9 del Clausura 2019 Liga MX , que es uno de los mejores, o el mejor refuerzo de la temporada. Y es que el delantero del equipo de 'Don Ramón' abrió el marcador del encuentro con un espectacular gol de volea.



Cuando corrían los primeros minutos del partido, tras una serie de rebotes en el área chica, Brian Fernández cazó un balón en el área. Su remate fue tan preciso que dejó sin chances al portero rival. De esta forma, el argentino se ha convertido en el único goleador del Clausura 2019 Liga MX con 9 tantos.

Más del Cruz Azul vs Necaxa

Cruz Azul anda en una crisis de resultados que lo han llevado a que no gane en las últimas cuatro jornadas, con un saldo de dos derrotas y dos empates. Tal situación hizo que lo medios mexicanos circulen los rumores de una posible salida del entrenador.



Ante ello, el lunes, Pedro Caixinha convocó a conferencia rueda prensa en la que desmintió su partida de Cruz Azul. "No es cierto que la directiva maneje nombres para sustituirme, la directiva me ha dado toda la confianza y yo seré el primero en anunciar mi salida cuando vea que las cosas ya no van bien", confesó el portugués.



Necaxa registra cuatro derrotas y solo un empate en sus últimas cinco presentaciones juntando liga y Copa MX. Los 'Rayos' -que no ganan desde el 1 de febrero cuando derrotaron a Puebla- están en el noveno casillero con 11 unidades.

