Cruz Azul vs Necaxa: chocan en el Azteca por la jornada 9 del Clausura Liga MX | Televisa EN VIVO

Cruz Azul vs. Necaxa se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por el Clausura 2019 Liga MX jornada 9, este sábado 2 de marzo, desde las 6:00 p.m. (hora peruana) y 5:00 p.m. (hora local). Engánchate a la narración del duelo por los perfiles en Twitter de Cruz Azul y Necaxa, y al MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com. El peruano Yoshimar Yotun sería titular en el Azteca.



Necesitados de victorias, Cruz Azul y Necaxa se verán las caras con el objetivo de corregir su rumbo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Azteca.

Cruz Azul vs. Necaxa: horarios del partido



Ecuador - 6:00 p.m.

Perú - 6:00 p.m.

Colombia - 6:00 p.m.

México - 5:00 p.m.

Bolivia - 7:00 p.m.

Chile - 8:00 p.m.

Argentina - 8:00 p.m.

Uruguay - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

España - 12:00 a.m. (domingo 3 de marzo)

Eliminado de la Copa MX, Cruz Azul enfoca toda su atención en la Liga MX, en la que el principal propósito es alcanzar un lugar en la liguilla final por el título. Por lo pronto, la 'Máquina Cementera' es decimocuarta con 9 puntos.

Cruz Azul anda en una crisis de resultados que lo han llevado a que no gane en las últimas cuatro jornadas, con un saldo de dos derrotas y dos empates. Tal situación hizo que lo medios mexicanos circulen los rumores de una posible salida del entrenador.

Ante ello, el lunes, Pedro Caixinha convocó a conferencia rueda prensa en la que desmintió su partida de Cruz Azul. "No es cierto que la directiva maneje nombres para sustituirme, la directiva me ha dado toda la confianza y yo seré el primero en anunciar mi salida cuando vea que las cosas ya no van bien", confesó el portugués.

Necaxa registra cuatro derrotas y solo un empate en sus últimas cinco presentaciones juntando liga y Copa MX. Los 'Rayos' -que no ganan desde el 1 de febrero cuando derrotaron a Puebla- están en el noveno casillero con 11 unidades.

"Cuando uno va a jugar un partido de futbol, se olvida de los problemas que tiene afuera. Obviamente que están pasando un momento no muy bueno. Sabemos que a Cruz Azul siempre se le exige estar entre los primeros puestos", indicó en rueda de prensa, Rodrigo Contreras, jugador de Necaxa.

Por lesión, Eduardo Herrera, Carlos Guzmán, Ventura Alvarado, Luis Pérez, Daniel Álvarez, Bryan Carvallo, Facundo Castro y Kevin Mercado no están disponibles en Necaxa para el compromiso con Cruz Azul.

