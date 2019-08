¡Conectados desde La Corregidora! Cruz Azul vs. Querétaro EN VIVO juegan por Apertura 2019 Liga MX

Cruz Azul vs. Querétaro (EN VIVO y EN DIRECTO / vía Imagen TV / 5:00 p.m.) se ven las caras por la fecha 3 del Apertura 2019 de la Liga MX que se disputará este sábado, desde las 5:00 de la tarde (hora peruana y mexicana) en el estadio La Corregidora. La transmisión estará a cargo del canal Imagen TV. Sigue el MINUTO A MINUTO por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Cruz Azul y Querétaro.



Cruz Azul vs. Querétaro: horarios y canales

17:00 horas - México, Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

18:00 horas - Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile

19:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

23:00 horas - Reino Unido

00:00 horas del domingo - España, Italia, Francia, Alemania

Querétaro, dirigido por Víctor Manuel Vucetich, dio un golpe inesperado en la primera jornada del Apertura al vencer (0-2) al poderoso Toluca a domicilio y en su segunda aparición rescató empate (1-1) de su visita a Tijuana, resultados con los que se mantiene detrás de los líderes Santos, Pumas y Atlas.

Cruz Azul, uno de los equipos más emblemáticos de México, ha perdido cinco finales en lo que va de siglo y en cada inicio de campeonato se plantea conquistar el título añorado por sus hinchas.

El conjunto liderado por Pedro Caixinha suma dos empates con un solo gol anotado en el Apertura y marcha undécimo con dos puntos, producción que deberá mejorar para ganar protagonismo.

No obstante, Yoshimar Yotún advirtió en la antesala del compromiso que su equipo tiene la "responsabilidad" de pelear el trofeo, "no la obligación", aclarando que los miembros del plantel no tienen que ver con la sequía de títulos de liga de un Cruz Azul que se coronó por última vez hace más de 21 años.

El volante peruano confió en que 'La Maquina' levante a partir del sábado cuando visite al Querétaro y a partir de ahí hilvane una racha ganadora. "Somos grandes y tenemos que ganar de visita y de locales; estamos fuertes para lo que viene", señaló.

