Tras convertirse en nuevo entrenador del Cruz Azul, las opiniones de la prensa mexicana sobre Juan Reynoso no se han hecho esperar en Ciudad de México como otras partes del país azteca. Una de ellas ha sido la del reconocido periodista deportivo mexicano Javier Alarcón, quien opinó sobre la llegada del peruano a La Noria en un video de YouTube.

El citado periodista empezó haciéndose unas preguntas sobre el fichaje de Reynoso por la ‘Máquina’: “¿Es consuelo, fue lo que quedaba, son las sobras?”, dijo Alarcón, aunque luego reconoció los méritos del ‘Cabezón’ para hacerse con el buzo de uno de los clubes más grandes de México.

“No es un técnico consolidado, no es una estrella del banquillo, tampoco es un inexperto, no es un novato al 100%. Sí parece que era lo que quedaba, no era la primera opción del equipo de Cruz Azul, pero me parece que para estos tiempos de transformación, el perfil es bueno”, explicó el mexicano.

“(Reynoso) no es el ideal porque Cruz Azul necesitaba un técnico mucho más importante que Juan, pero para los imponderables, la ansiedad, la prisa, me parece que es alguien preciso en este momento. Y tiene un buen plante, que ataca mejor de lo que defiende”, agregó.

A Reynoso le llegó esta oportunidad después de la partida del uruguayo Robert Dante Siboldi, quien renunció a la dirección técnica tras una estrepitosa eliminación en las semifinales del Torneo Apertura 2020. El equipo sucumbió 4-0 ante los Pumas en el duelo de vuelta, desperdiciando una ventaja de cuatro tantos con la que había cerrado el juego de ida.

Reynoso vivirá su primera experiencia al mando de uno de los equipos más mediáticos en el fútbol mexicano, en el que entrenará a futbolistas que forman parte de sus selecciones como su compatriota Yoshimar Yotún y el uruguayo Jonathan Rodríguez, entre otros.

El DT peruano tendrá su primer encuentro al frente de Cruz Azul el próximo domingo cuando visite a Santos Laguna en la primera jornada del torneo Guard1anes Clausura 2021.





