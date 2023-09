El próximo sábado 2 de setiembre en el estadio Azteca, se jugará una edición más del “Clásico joven” en la Liga MX entre Cruz Azul y América. Por ello recurrimos a la voz autorizada del argentino Diego Latorre. ‘Gambetita’ pasó por Cruz Azul en 1999 y conversó con Depor.

Diego, la afición solo que quiere que se le gane al América...

Nada está escrito, la victoria ante Monterrey ha sacado al equipo de esa depresión y Cruz Azul estará a la altura de un partido muy especial como es el clásico.

Diego Latorre, conversó en exclusiva con Depor MX

¿Diego qué tipo de futbolistas tienen que llegar a Cruz Azul?

Lo ideal es que todo jugador que pase o contrate Cruz Azul debe ser un futbolista con méritos, ser capaz de asumir desafíos y entender lo que significa jugar con la camiseta de “La Máquina”.

La continuación de la entrevista EXCLUSIVA con Diego Latorre

¿Cómo viviste ese momento inolvidable de tu gol en la semifinal de vuelta en el estadio Azteca de 1999?

No fui titular en ese partido, estaba en el banco de suplentes, venía acarreando algunas lesiones, antes de comenzar la liguilla me había sacado el codo del lugar, cuando quise forzar para volver a jugar sentí un dolor en el gemelo de mi pierna derecha, ya me había perdido el partido de ida, el cero a cero en el estadio azul, y para el partido de vuelta me habían reservado para jugar 25-30 minutos infiltrado. Había que disimular el enorme dolor que tenía en el músculo, ya lo del codo estaba más o menos superado me ponía un vendaje y algunos arreglos de ultima hora para poder llegar a ese partido.

¿ Y recuerdas como inicio esa jugada del gol que se inicio con un saque banda de parte de Joaquín Moreno?

Recuerdo la jugada entera, yo no podía desplazarme demasiado aproveché que había un lateral, Palencia hace una pausa y encuentra a Rodríguez y me tira un centro al corazón del área y yo me desmarco, conecto la pelota de cabeza, la crucé y el arquero Ríos no pudo llegar.

Diego Latorre recuerda su gol de la semifinal de vuelta de 1999