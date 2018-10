Sigue lanzando bombas sobre la Selección Argentina. No cree que en nadie y no tiene filtro cuando habla sobre el banquillo 'Albiceleste'. Diego Maradona mantuvo su posición ofensiva contra la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y juró que "con esa manga de traidores" no vuelve a la Selección Argentina.



El actual entrenador del Dorados de Sinaloa mexicano fue directo y no evadió la pregunta cuando le consultaron si volvería a ser el técnico de la 'Albiceleste'.

"No. Ya soy grande. Estoy con muchas ganas de hacer un montón de cosas acá, pero en la Selección está toda esta manga de traidores y yo no vuelvo. Queríamos una AFA nueva y metimos a Tapia", soltó en Infobae.

Maradona tuvo palabras bastante cargadas contra el presidente de la AFA, Claudio Tapia, a quien tildó de "traidor".

"Yo también soy culpable eh, atención. Él (Tapia) me vino a pedir apoyo a La Candela y le dije que sí. Me dijo un montón de cosas y no hizo nada, no me llamó más. Eso es lo que más me jode y eso es traición. Y yo a los traidores los escupo en la cara", sentenció.

El campeón del mundo en México 1986 también se refirió a la gestión de Jorge Sampaoli al frente de la Selección Argentina y su fracaso posterior.

"Pero yo pensaba este final cuando Sampaoli todavía dirigía en Sevilla. Ya sabía cómo se iban a dar las cartas y quién las iba a tener. No se puede adorar a un tipo sin saber. ¿Cuántos goles hizo Sampaoli en el fútbol argentino? ¿Cuántos partidos jugó? ¿Cuántos tickets tiene en la casa por ir a ver fútbol? Se la pasó yendo a visitar jugadores y no le respondió ninguno, exclamó el '10'.

Diego Maradona atraviesa un buen momento con el Dorados de Sinaloa al que logró meter, de momento, en zona de 'Play Off', en busca del ansiado ascenso.