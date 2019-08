Edison Flores y Ray Sandoval a la deriva: Monarcas Morelia hizo oficial la salida de su técnico

Adiós, vaquero. Monarcas Morelia dio a conocer este domingo que Javier Torrente no continuará como entrenador del cuadro en el que militan Edison Flores y Ray Sandoval. Tras esto, no cabe duda que el futuro de ambos peruanos será incierto al menos hasta que el club confirme al próximo dueño del banquillo. Una lástima para 'Orejas', que con frecuencia era llamado para formar parte del once titular semana tras semana.



" Hemos dado por concluida la relación laboral con Javier Torrente, por lo que le agradecemos junto a su cuerpo técnico el esfuerzo y dedicación que pusieron en este proyecto donde siempre demostraron profesionalismo", informó la directiva de Monarcas Morelia en un comunicado a través de todos sus canales oficiales.



Javier Torrente deja de ser Director Técnico de Monarcas Morelia. pic.twitter.com/6y5imDl7je — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) August 19, 2019

Es así que Monarcas Morelia tomó la dura decisión de despedir al argentino Javier Torrente como su director técnico un día después de que el equipo sufrió su segunda derrota consecutiva en el torneo Apertura del fútbol mexicano. Cabe recordar que en la quinta jornada del torneo mexicano, el América venció el sábado por la mínima diferencia al cuadro de la 'Monarquía'.

Torrente llegó en febrero a Monarcas Morelia y deja al equipo en el decimosexto lugar con tres puntos después de un triunfo y cuatro derrotas. El estratega argentino es el segundo cesado en el torneo mexicano, después de que el sábado Puebla despidió al técnico José Luis "Chelis" Sánchez.

Edison Flores en los planes de un equipo ruso

Las ofertas por los jugadores de la Selección Peruana siguen en pie y una de estas sería por Edison Flores, quien estaría siendo pretendido por Krasnodar de Rusia. Pese a la negativa que ha mostrado Monarcas Morelia, la oferta del equipo ruso haría dudar al plantel mexicano.



De acuerdo con ESPN FC, el representante del volante peruano, Carlos Gonzales, está en conversaciones con Krasnodar, equipo que estaría muy interesado en ficharlo para esta temporada, por lo que podrían lanzar esta semana una importante oferta que Morelia la pensaría dos veces antes de rechazarla.



