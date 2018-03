En Facebook se pueden encontrar todo tipo de virales y lo que en este momento destaca en la mencionada red social es un video en el que Alexi Gómez del Atlas aparece jugando una 'pichanga', o 'cascarita' como le dicen en México.



El jugador peruano fue sorprendido jugando con unos amigos utilizando una camiseta del Bayern Munich y a pocos horas del crucial duelo de Atlas ante Puebla por la Liga MX. Como era de esperarse, los hinchas no tardaron en criticarlo en Facebook.



"La cultura latina (la que no debe de ser) en todo su esplendor. Este no es profesional", publicó uno de los hinchas de Atlas en Facebook y minutos más tarde otro comentó: "Solo ahí puede hacer algo el bultote ese".



Los hinchas de Atlas mostraron su desacuerdo principalmente por el hecho de la cercanía de un partido oficial. El cuadro 'Tapatío' marcha en el último puesto de la tabla de posiciones del Clausura MX y de aquí al final de la temporada, todos los jugadores deben tratar de estar en su mejor nivel.



Atlas de Alexi Gómez y Puebla jugarán por la fecha 11 de la Liga MX por el Torneo Clausura 2018 en el Estadio Jalisco. El partido se disputará hoy desde las 21:00 (en México) y 22:00 horas (en Perú). El jugador peruano sí está convocado para este choque.