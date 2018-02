En Facebook circula un video grabado en Marruecos y tiene mucho que ver con Pachuca , el equipo mexicano. De hecho, en tierras aztecas se ha vuelto viral por la dedicatoria en una de los juegos más importantes del país africano.

Se midieron Raja Casablanca contra Wydad Casablanca. Los aficionados del primer club, tal como se ve en el video compartido en Facebook , se burlaron del eterno rival coreando el nombre de los Tuzos.

"Pachuca , oh, oh, oh. Pachuca , oh, oh, oh. Pachuca , oh, oh, oh" , cantaron los hinchas del Raja, quienes recordaron la eliminación del Wydad en el Mundial de Clubes 2017. La victoria de los aztecas fue por 1-0.

Los Tuzos utilizaron las redes sociales para saludar al Raja por la victoria por 2-1 sobre Wydad en el derbi de Casablanca por la liga marroquí.

"¡Gracias muchachos... y felicitaciones por la gran victoria en el último partido!", escribió Pachuca en Facebook al cuadro africano y citó el video viral.