Ley del Talión: el 'Pollo' Briceño sería inhabilitado hasta que Gio se recupere totalmente de su lesión

Tras la lesión de Giovani dos Santos , en la que quedó expuesto el tejido óseo de su pierna derecha, Antonio 'Pollo' Briceño recibiría una dura sanción. Dependiendo de lo que explique el acta arbitral, el jugador de Chivas podría estar fuera de las canchas por dos semanas o hasta que el '10' del América se recupere completamente de su lesión, aproximadamente mes y medio.



La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) debe esperar que este lunes 30 de septiembre el árbitro América vs Chivas , Fernando Guerrero, entregue el informe del partido y detalle la acción que terminó con la expulsión para Briceño.



En ese caso, el futbolista del 'Rebaño' recibirá como mínimo dos fecha de suspensión por la tarjeta roja que vio en el Azteca. No obstante, el América está en la facultad de pedir una sanción de oficio que podría costarle no jugar un partido más del presente Apertura 2019 Liga MX.



De acuerdo al artículo 23 del reglamento de la Liga MX, Antonio Briceño corre el riesgo de quedar inhabilitado de jugar por Chivas hasta que Gio dos Santos esté recuperado y pueda volver a las canchas. Según el cuerpo médico del América, dicho proceso demorará un promedio de seis semanas.



Giovani dos Santos se perforó el muslo tras brutal falta de Briceño.

El mensaje de Gio desde el hospital

Con una sonrisa en el rostro, en clara evidencia de que el susto ya pasó en el Clásico, Giovani dos Santos compartió un mensaje en su cuenta de Instagram para todos sus seguidores, en la que agradeció a sus seguidos el apoyo tras la dura lesión que sufrió en el duelo entre América y Chivas por la Liga MX.



"Gracias a todos por sus mensajes y oraciones! Salió todo muy bien Gracias a Dios. Volveré pronto y mas fuerte", escribió Giovani dos Santos. La publicación estuvo acompañada de una imagen del jugador en una cama.

