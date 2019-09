Le preocupa más la sanción para Briseño: Tena defendió al 'Pollo' tras brutal lesión a Gio dos Santos

► Leo Messi le pide un crack más al Barça y propone dos nombres... ¿qué fichaje conviene más?



► Le abrieron la pierna y fue trasladado de urgencia al hospital: preciso momento de la lesión de Gio [VIDEO]



La dura lesión de Giovani dos Santos en el Clásico entre Chivas y América, en la que quedó expuesto el tejido óseo de su pierna derecha , no dejó indiferente al técnico de 'Rebaño', Luis Fernando Tena, que en conferencia de prensa aclaró que no hubo mala intención de su jugador Antonio 'Pollo' Briceño en la jugada.



El entrenador de Chivas, más de allá de la lesión de Dos Santos, se mostró preocupado por la dura sanción que Briseño podría recibir si las autoridades del fútbol mexicano determinan que hubo intención del jugador del equipo de Guadalajara por lastimar al rival.



"Briseño se siente muy mal, es un jugador de mucha determinación y sé que se encuentra apenado, aunque no he podido hablar con él y sí me preocupa que vayan a castigarlo con muchos partidos", dijo el entrenador del 'Rebaño' tras su debut con derrota 4-1 ante el América por la fecha 12 del Apertura 2019 Liga MX.

La terrible lesión de Dos Santos en el Clásico. La terrible lesión de Dos Santos en el Clásico.

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena sumó su sexta derrota de la campaña y tercera al hilo, además tiene tres victorias y dos empates; Tena explicó que ahora lo que toca es recobrar la confianza de su equipo.



"Tenemos que recobrar la confianza y el estado anímico. Hoy nos debilitamos poco a poco. Tenemos que trabajar y aprovechar estos partidos que nos quedan. Es difícil, pero vamos a luchar hasta el final para llegar a la Liguilla", sentenció.



Con los cuatro goles recibidos ante América, Chivas se convierte en la tercera peor defensa del Apertura con 20 goles recibidos, sólo superado por Puebla que tiene 22 y Veracruz con 29.

Giovani dos Santos se perforó el muslo tras brutal falta de Briceño.

► ¡Puro, puro chantaje! Neymar puso condición al Barça para olvidar los 43 millones de euros que le deben



► Un nuevo 'Clásico' en el mercado de fichajes: Barcelona y Real Madrid pelearán por Fabián Ruíz



► ¿Problemas para anotar? Llama a Cristiano: el espectacular salto y cabezazo de Ronaldo para el 2-0 ante SPAL



► ¡Golazo del Barcelona! El 'sombrero' de Suárez tras genial asistencia de Ter Stegen par el 1-0 ante Getafe