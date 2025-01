Inter Miami vs. América se enfrentan EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE GRATIS con Lionel Messi. Chequea la transmisión del partido en el Allegiant Stadium por amistoso internacional. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa el sábado 18 de enero de 2025, a las 10:00 de la noche (hora peruana), que son las 12:00 a.m. de Argentina y Chile, las 9:00 p.m. de México y las 4:00 a.m. de España. ¿Dónde ver? MLS Pass transmite en exclusiva el partido para todos los países. Además, en México lo podrás mirar en Azteca Deportes y VIX. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

