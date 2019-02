¡Premio a la paciencia! Iván Santillán debutó con Veracruz ante Tigres por el Clausura 2019 de Liga MX

Luego de varias semanas de espera, por fin, Iván Santillán hizo su debut oficial con camiseta de Veracruz el reciente viernes . El peruano fue suplente e ingresó en el duelo ante Tigres en el marco de la fecha 6 del Clausura 2019 de Liga MX.

Iván Santillán esperó su oportunidad y entró al campo a los 65 minutos para reemplazar al brasileño Fabricio. Lástima que en la cancha, el jugador no pudo hacer mucho para evitar la derrota de Veracruz.

El partido se definió en el tramo final, por los goles de Francisco Venegas, que anotó a los 87' y a los 90'+2. Veracruz continúa sumido en una crisis de resultados y se ubica en la penúltima posición, con apenas dos puntos.

"Lo esperaba hace tiempo, no fue un gran debut porque no se pudo sumar, es mi primer partido desde hace mucho tiempo y al menos me deja contento después de casi mes y medio", indicó Iván Santillán sobre su estreno.

Acerca de la derrota frente a los 'Felinos', el futbolista de 28 años explicó: "No faltaba nada, esto es fútbol y ellos las que tuvieron las metieron, pero ahora ya toca pensar en el siguiente partido". El elenco jarocho se medirá con Tijuana en la próxima fecha.

Iván Santillán fue anunciado como refuerzo de Veracruz a inicios de año, pero la falta del envío del transfer de parte de Real Garcilaso, su ex club, impidió que el jugador sea registrado antes. El tema se resolvió en los últimos días.