El mediapunta estadounidense Landon Donovan , líder del equipo de su país que alcanzó los cuartos de final de la Copa del Mundo del 2002, aseguró hoy que no cree en los muros y llegó al club León para ayudarlo a ganar un campeonato.



" Estoy muy emocionado, como lo dije en mi twitter, yo no creo en los muros, siempre soñé con jugar en México y estoy aquí para ayudar a ganar otro trofeo, otro campeonato ", dijo el jugador de 35 años en su presentación con el León.



Donovan , integrante de la selección de Estados Unidos en los Mundiales de 2002, 2006 y 2010, es un certero delantero con experiencia en la MLS de su país y en las ligas de Alemania, con el Bayer Leverkusen, e Inglaterra, con el Everton, pero que llevaba casi un año retirado.

" Estaba contento con mi vida, recibí una llamada de mi agente y cuando una oportunidad viene hay que tener la mente abierta", expresó.



Vestido con el uniforme del León , con el número 20 en la espalda, Donovan se dejó querer por los aficionados presentes en el estadio y agradeció el detalle de ir a recibirlo en un lunes por la noche.



Considerado uno de los grandes enemigos del fútbol mexicano en este siglo, a veces con declaraciones punzantes, Donovan fue una pesadilla para los defensores de México cuando las selecciones de ambos países se enfrentaron, pero hoy fue recibido de manera calurosa y dijo estar conmocionado.



" Fui el enemigo y no sabía como me iba a recibir, pero después de recibir más de mil mensajes de bienvenida en mi twitter me sentí mejor. La ciudad es hermosa, la gente simpática y vine para hacerlo bien", dijo.

El jugador, cuatro veces campeón de la Copa de Oro y semifinalista de los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, apostó a que alcanzará una buena forma física porque, según dijo, cuando se propone una meta, la cumple, y llegó para entregarse a su nuevo equipo.



El León , dirigido por el entrenador uruguayo Gustavo Díaz, sumó dos triunfos en sus dos primeras apariciones en el Clausura y aparece en el segundo lugar de la tabla de posiciones, con los mismos puntos que el líder Pumas de la UNAM.



" Como persona para mi es importante tener éxito aquí", concluyó.

