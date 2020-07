La Liga MX tendrá competencia. El fútbol mexicano está a puertas de iniciar una nueva etapa con la creación de la Liga del Balompié, la cual será una alternativa a la liga tradicional, y donde participarán 17 equipos.

A diferencia de la Liga MX, la cantidad de extranjeros en un será menor en la Liga del Balompié Mexicano porque sólo se podrá registrar un máximo de cinco en el plantel, pero durante los partidos únicamente tres tendrán participación, por ello, ya hay equipos que piensan en sus refuerzos.

El Club Veracruzano de Fútbol participará del torneo y ya reveló que está dispuesto a romper por completo el mercado y traer a dos fichajes ‘bomba'.

Los rumores indicaban a Riccardo Montolivo y su posible llegada al equipo de ‘Xalapa’, ahora los nuevos ‘Tiburones’ tienen un nuevo plan.

Diego Bartalotta, presidente del equipo, el cuadro del Veracruz tiene planeado traer a Wesley Sneijder y Djirbril Cissé.

“Estamos buscando a los representantes de (Wesley) Sneijder y de (Djibril) Cissé”, dijo el directivo para ESPN.

“Nuestras expectativas son altas y hasta ahorita lo que tenemos podría ser Cissé, si quiere regresar al futbol, y el otro sería Sneijder, que también anda buscando la posibilidad”, añadió.

“Cada paso que nosotros hacemos es real; no me gusta ese tipo de directivos que, o sea, sí te diste cuenta, ¿no? Hay directivos que dicen que van a traer a medio mundo y al final de cuentas no traen lo que es, solamente ilusionan a la gente y creo que eso tampoco es válido”, agregó.

