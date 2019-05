León vs. Tigres: fecha, hora y canales por vuelta de final de Liguilla Clausura 2019 Liga MX

León vs. Tigres EN VIVO: aquí consulta la fecha del partido, hora y canales de transmisión ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Estadio Nou Camp por la vuelta de la final de la Liguilla Clausura 2019 Liga MX. Este duelo está programado para este domingo 26 de mayo a las 8:06 p.m. hora peruana y mexicana y será transmitido por las señales de TDN, Univisión, Azteca, FOX Sports y Televisa.

El elenco dirigido por el técnico Ricardo 'Tuca' Ferretti parte con ventaja luego del 1-0 que logró en la ida jugada en Nuevo León. El único tanto de ese cotejo fue obra de una de las máximas figuras de su plantel: el delantero francés André-Pierre Gignac, ex Olympique Marsella y Toulouse.

León vs. Tigres: horarios en el mundo

Perú: 8:06 p.m.

México: 8:06 p.m.

Colombia: 8:06 p.m.

Ecuador: 8:06 p.m.

Chile: 9:06 p.m.

Argentina: 10:06 p.m.

Estados Unidos (Florida): 9:06 p.m.

Pese al resultado en contra, León tiene fe en sacar un resultado positivo en su recinto frente al Tigres. "Tenemos esperanza en remontar la serie, está todo abierto. Si bien nos tocó perder, el equipo tiene potencial para dar la vuelta y ser campeón", fue lo que dijo el volante argentino Rubens Sambueza en rueda de prensa.

Según el mediocampista, está listo para ser tomado en cuenta como titular y hacer su mejor fútbol en favor del León que buscará su octavo título de liga. "Uno se ilusiona, se imagina cosas buenas cuando apoya la cabeza en la almohada, pero esto no es de uno solo, sino de todo el equipo", añadió.

El conjunto del León ha sido el mejor equipo de la temporada, pero suma dos derrotas seguidas, el domingo pasado ante América, al cual eliminó luego de derrotarlo en el duelo de ida, y anoche frente a Tigres. Para ser campeón, el equipo necesita vencer por dos goles, o por uno y ser mejor en los tiempos extras o la serie de penales. "No me saco la responsabilidad. Tengo ganas de jugar y si me toca, presionar desde el primer minuto", finalizó el volante 'che'.



(Con información de EFE)

