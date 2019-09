Le abrieron la pierna y fue trasladado de urgencia al hospital: preciso momento de la lesión de Gio [VIDEO]

El clásico de México entre América y Chivas ha dejado una terrible imagen: la lesión de Gio dos Santos que está dando la vuelta al planeta entero. El exjugador del FC Barcelona sufrió una dura entrada de Antonio Briseño que le abrió la pierna.



Cuando corrían los 37 minutos del partido, Dos Santos sufrió una falta que dejó ver el músculo de su pierna derecha que lo obligó inmediatamente a dejar el campo de juego ante la conmoción de los miles de hinchas que asistieron este sábado al estadio Azteca.



Giovani dos Santos se perforó el muslo tras brutal falta de Briceño.

Andrés Ibárgüen ingresó por el ex jugador del Tottenham y Barcelona; mientras, Gio salió en ambulancia directamente al hospital. La terrible lesión del mexicano opacó los goles goles que en el primer tiempo marcó Francisco Córdova por partida doble.



Dos Santos por fin disputaba su primer Clásico Nacional con el equipo de sus amores y la suerte le hizo una mala jugada. En el América temen que la lesión haya comprometido su rodilla derecha. No es la primera vez que el ex Barcelona pasa por una situación parecida.

⚠ EL DOLOR DE 'GIO'⚠ #CentralFOX Giovani dos Santos fue trasladado a un hospital por la dura entrada de Antonio 'Pollo' Briseño, en el Clásico Nacional:



América vs. Chivas pic.twitter.com/fiiGPzt8gP — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 29, 2019

