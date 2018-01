Los hinchas querrán borrar de sus memorias la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga MX. De los nueve partidos disputados el pasado fin de semana, cuatro de ellos terminaron con igualdades sin goles.

Han pasado dos décadas para ver cuatro 0-0 en una misma jornada del fútbol azteca. Ocurrió también en el Invierno 97 y en la fecha 12 de ese torneo.

Monarcas Morelia vs. Tigres, Toluca vs. Chivas de Guadalajara, Tecos vs. América y Monterrey vs. León, fueron los encuentros en los que todos los clubes no pudieron abrir el marcador.

Por otro lado, regresando a la tercera fecha de la Liga MX , la producción goleadora ha sido pobre y la peor en diez años. Entre todos los encuentros restantes solo se gritaron 15 conquistas en los estadios mexicanos.

La fecha 3 del Torneo Clausura 2018 tiene peores números que las jornadas 3 y 9 del Clausura 2007, así como la 9 del Clausura 2017, en las que solo se registraron 14 tantos.