El coronavirus nos está poniendo a prueba a todos. No solo en lo social y humano, sino también en el plano futbolístico. Hoy, no hay amante del fútbol que no extrañe un encuentro en vivo así sea el más aburrido de su Liga, y eso lo representó bien el Monarcas Morelia.

El club mexicano, ex casa de Flores y Ruidíaz, realizó un video en que reproduzco el sentir de millones de amantes del fútbol en todo el orbe. Utilizando la la canción de ‘Los Temerarios', ‘Te necesito’, Morelia tocó el corazón de millones de amantes del fútbol.

“¿Cuándo te veré otra vez, mi vida, cuándo?”, el coro de esta canción que se acomoda muy bien a la situación de los que extrañamos el fútbol, a su club favorito, a su selección.

Y es que la crisis por la expansión del coronavirus no presenta final certero. Si bien en algunas ligas de Europa se han propuesto regresar a las acciones en algunas semanas, esto está a disposición de cómo evolucione la pandemia.

¿Cuando te veré otra vez, mi vida cuándo? 😭😢 pic.twitter.com/JEV1i2HYe9 — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) March 20, 2020

Fechas tentativas

El fútbol mundial anda paralizado y, a pesar de la conferencia de la UEFA para ponerle fechas al regreso de los torneos más importantes de Europa, todo dependerá de la evolución de esta pandemia que se ha cobrado la vida de 10.000 personas en el mundo.

La Champions planea regresar en quince de mayo y jugar en las siguientes semanas para culminar a fines de junio, o en julio de ser posible. LaLiga planea jugar un partido cada 48 horas. Son algunas de las propuestas para que no se pierda la temporada cuando el fútbol vuela.

