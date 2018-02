Con un tercio de Clausura 2018 en el pasado, los clubes de la Liga MX han comenzado a tomar un perfil en cuanto a juego, que les acompañará, para bien o para mal, al menos hasta el final de este semestre. Mientras hay equipos que han sabido sacudirse rápidamente del polvo, hay otros que parece les encanta estar en ese sitio o bien otros más que no saben ni por donde comenzar para terminar con el mal paso.

A destacar

La plausible mejoría mostrada por los Pumas en lo que va de este torneo, particularmente porque tuvieron un 2017 de auténtico terror al quedar penúltimos en el Clausura y últimos en el Apertura, torneo en el que además desfilaron tres técnicos por el banquillo y se acentuó el mal momento para los universitarios.



Tras la salida de Juan Francisco Palencia y el "interinato" de Sergio Egea, David Patiño fue nombrado entrenador a finales del certamen anterior, lo que generó descontento en buena parte de la afición auriazul, puesto que esperaban un gran nombre sobre la mesa para solucionar los problemas dentro de la cancha y lo que recibieron fue a un técnico debutante en el máximo circuito del balompié azteca y sin embargo, Patiño ha demostrado estar a la altura del reto, pues entendió lo que el equipo necesitaba.

Otro punto clave en el momento que viven los auriazules, que son la segunda mejor ofensiva del torneo con 11 goles anotados y una de las más sólidas atrás con apenas 5 recibidos, es la llegada a la institución de jugadores en buen momento futbolístico como el caso de Alejandro Arribas y Matías Alustiza, que respectivamente fungen como líder en la defensa y socio de ataque para un Nicolás Castillo que ha sido respetado por las lesiones y que finalmente está mostrando su potencial.

Lo malo

La crisis en la que Cruz Azul ha comenzado a caer tras no conseguir los resultados esperados con la llegada de Pedro Caixinha al banquillo cementero. El estratega portugués volvió a México, procedente de un mal paso por Escocia con los Rangers, para dar continuidad a las bases sentadas el torneo anterior por el español Paco Jémez, sin embargo la chispa futbolística no ha llegado, no se ha conseguido ganar más que un solo partido -y como visita-, y por si fuera poco dos de los refuerzos que sonaron con bombo y platillo para Cruz Azul han pasado solamente con pena, sin un ápice de gloria.

Procedentes, respectivamente, del Sevilla y del Rangers de Escocia, Walter Montoya y Carlos "Gullit" Peña, han sido los dos nuevos jugadores en Cruz Azul que no dan una dentro del campo. Ambos faltos de ritmo, sin nada que aportar en ofensiva y hasta en cierta medida apáticos es como lucen los mediocampistas ofensivos.

En el caso de Montoya, parece que olvidó la promesa que hizo ante los medios de "sudar" la camiseta en cada partido por la responsabilidad que lleva con el dorsal 10 en la espalda, anteriormente utilizado por el último ídolo azul, Christian Giménez, a quien constantemente siguen pidiendo a gritos en el Azul a manera de reclamo por la poca entrega mostrada.

Por su parte, Peña no ha terminado de entender que su Cruz Azul es su última oportunidad en un club grande antes de que su carrera termine por naufragar. El alguna vez seleccionado nacional mexicano no es ni la sombra de lo que mostró en León o al menos en Chivas, club en el que no es recordado precisamente por hacer algo relevante.

Actualmente es el mediocampista que menos corre en la plantilla de Caixinha, con un promedio de 7,9km por partido, seguido de Martín Rodríguez con 8,2. y ahora con la lesión en el tobillo derecho que le mantendrá alejado de dos a tres semanas de toda actividad se ha convertido en el típico "refuerzo" que llega a Cruz Azul para incorporarse tarde, lesionarse a las pocas fechas e irse a otro club forrado de dinero al semestre siguiente.

Lo feo

La espiral descendente en la que Chivas está metido desde el arranque del Apertura 2017 , torneo subsecuente al certamen en el que obtuvieron su doceavo campeonato de liga.

Las lesiones han sido una constante en el último año para los dirigidos por Matías Almeyda, que si bien tiene un once sólido para competir, la falta de ritmo o baja de juego en los hombres de recambio han resultado en el mal andar del equipo.

Alan Pulido, Rodolfo Pizarro, Jair Pereira y Ángel Zaldivar han sido las más recientes bajas que el "pelado" ha tenido que solventar dentro de su esquema y no es ayudado por la falta de refuerzos que sean determinantes.

Walter Sandoval y Ronaldo Cisneros fueron las "bombas" para este Clausura, sin embargo nada de culpa tienen este par de jóvenes promesas de la liga por no ser quienes hagan que los resultados cambien. La culpa radica en la mala planificación en torno a un equipo que juega solamente con mexicanos y sus fuerzas básicas no producen en absoluto, sumado con los exorbitantes precios en los que tasan a los jugadores en los otros equipos y que imposibilita al Guadalajara para hacerse con los servicios de alguno de ellos o bien, algún mexicano consolidado en el extranjero.

Sumados a la mencionada falta de refuerzos, lesiones y bajo rendimiento, la cereza en el pastel son los problemas que hay hacia el interior de la institución, que no es la primera vez que se vislumbra.

La gota que derramó el vaso y sacó a la luz la tensión en el vestuario de Chivas fue caso de Oswaldo Alanís, mediocampista que por "órdenes" de alguien sin confirmar, fue dejado de tomar en cuenta por Almeyda, hasta que el dueño del equipo, Jorge Vergara, afirmó públicamente que no sería así, desatando un tormenta de dimes y diretes entre jugadores, personal deportivo y dirigencia del club.

Sergio Domínguez

@Corey_Cohen

Desde México