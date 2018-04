La primera experiencia de Guillermo Ochoa en el 'Viejo Continente' pudo ser en Premier League. El mexicano estuvo en la mira de Fulham, pero unos detalles en las negociaciones evitaron que el portero salga.

En una entrevista con el programa 'Sin Derechos' de 'Marca Claro', Memo Ochoa contó toda la historia relacionada a la transferencia frustrada al fútbol de Inglaterra.

"Estaba en Playa del Carmen y me hablan por teléfono: 'Oye, está el tema del Fulham, ¿te interesa? Sería a préstamo'. Sí, me interesa", contó Guillermo Ochoa , en ese entonces defendía al América.

Precisamente, el exentrenador de las 'Águilas', Manuel Lapuente, animó al mexicano a que tome la opción de partir a Premier League. "No es cualquier equipo, si te convence la Liga, adelante, vete, porque vas a crecer", añadió.

Cuando Guillermo Ochoa partió rumbo a Inglaterra, un periodista lo vio en el aeropuerto y se enteró de la gran opción para el portero. Camino a Londres, en los medios publicaron la noticia sobre la salida del arquero.

Al aterrizar en Europa, el nombre de Memo Ochoa apareció en todos lados. De cierta forma, el mexicano lo reconoce, esa situación complica las negociaciones con Fulham.

"Fuimos a Londres y durante el transcurso del vuelo se supo el tema, que estaba viajando a Inglaterra. Cuando llegamos, se sabía la situación y se complicó bastante el tema", narró Memo Ochoa.

"Después las negociaciones ya no fueron en el club, tuvieron que ser por fuera; al final se cayó el tema porque no llegamos a un acuerdo y me tocó esperar", finalizó el mexicano sobre la posibilidad de ir Premier League.