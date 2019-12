“Me dio la espalda gente cercana. Si escuchan esto los que me apuñalaron por la espalda, ellos sabrán quiénes son. Me tienen sin cuidado. Yo ahora trabajo para Monterrey, a la Selección le he dado todo, pero hay veces que se mancha por cosas extra en cancha y lo triste es que las cosas se malinterpretaron”, confesó Miguel Layún a los medios de México luego de ganarle al América en la final del Torneo Apertura de la Liga MX 2019. No perdona ni olvida.

¿Qué es lo que ha pasado en la interna del equipo del ‘Tata’ Martino? Si al mando de Juan Carlos Osorio, el ‘Tri’ cometió indisciplina antes del Mundial de Rusia 2018, al mando del ‘Tata’ Martino las ‘escapadas’ tampoco fueron la excepción. No obstante, si con el técnico colombiano varios fueron los implicados, con el técnico argentino, solo fue castigado Layún.

Layún fue acusado de incurrir en indisciplina durante una concentración de México, luego de que se ventilara de que haya participado en una fiesta con otros jugadores en Nueva York, y en donde presuntamente hubo escorts al lado de los futbolistas.

“El tema de la Selección me tiene sin cuidado, se ha hablado mucho, muchos rumores, sin fundamentado. Ello me ha lastimado porque gente cercana y dentro de la Selección ha hablado de mí y a mis espaldas, sin siquiera saber. Sin preguntarle a mí si todo era real”, agregó.

Ahora Miguel Layún, luego de campeonar con Monterrey, toma unas vacaciones tras varias semanas de críticas: el tema de la Selección y también por el Mundial de Clubes. Festeja tranquilo ahora que sacó todo lo que tenía que decir a los medios de prensa.

