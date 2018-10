En la previa del México vs Chile y a sabiendas de que la selección tricolor no ha podido elegir a su nuevo entrenador, Diego Maradona aseguró que le gustaría estar al frente del cuadro azteca. "Ya lo creo que sí", aseveró.



El argentino también aclaró que no le ha pedido a ningún empresario que lo promueva ante la Federación Mexicana de Fútbol para conseguir el puesto de seleccionador.



Para Maradona, el fútbol mexicano va "en alza", pero aconsejó "no conformarse con vencer 3-2 a Costa Rica", como sucedió el jueves por la noche en un amistoso.



"Hay que buscar nuevos horizontes. Es preferible ir a Europa aunque te metan cinco goles, pero vas a aprender de cada gol", aseguró.



La entrevista se dio en la cancha del estadio Caliente de la ciudad de Tijuana -norte de México- una hora antes de que los Dorados de Maradona se enfrentaran al Tijuana en partido de preparación, en medio de la pausa por la fecha FIFA.



