Fue el que sentenció la victoria frente a Sudáfrica y aunque es duda para el duelo frente a Corea del Sur por los cuartos de final de Tokio 2020, ha puesto la valla alta para la selección mexicana. Henry Martín apunta a un solo objetivo: la medalla para los ‘aztecas’. Y el primer paso será este sábado.

“Lo que todos (en el equipo) decimos es que no podemos regresarnos sin una medalla, no podemos regresar a México sin una medalla, eso lo tenemos claro. La única razón por la que se comenta eso es porque es verdad, tenemos que ir paso a paso”, reveló Martín para TUDN.

“No podemos pensar en la Final, tienes que enfocarte rival a rival, dejar todo en cada partido y no importa quién juegue en la cancha sabemos que lo hará bien, por eso mencionamos tanto lo del equipo, del grupo, porque así estamos, todos juntos buscando el mismo objetivo y tenemos el mismo sueño”, agregó.

Sobre las críticas por su falta de gol, Herny Martín dijo estar tranquilo y que no le afectan los comentarios negativos. Prefiere solo enfocarse en su rendimiento.

“Antes sí me afectaba o me importaba mucho lo que decían de mí, me fijaba mucho en redes sociales lo que decía la gente o los medios, pero llega un punto en tu carrera en el que te deja de importar eso y te preocupas más por ti, y sabes para qué es lo que estás y qué estás haciendo bien o mal, porque uno tiene que ser autocrítico”, sentenció Henry.

Posible baja ante Corea del Sur

Según el portal ‘Récord’, el del América sería baja para el choque ante los asiáticos debido a unas molestias físicas producto del enfrentamiento ante Sudáfrica el último miércoles en el Sapporo Stadium.

Así las cosas, Henry Martín sería la tercera ausencia en el equipo de Jaime Lozano tras Erick Aguirre y Charly Rodríguez.

De acuerdo a la citada fuente, Martín se perdió el entrenamiento mexicano de este viernes alegando problemas físicos. En el choque ante los africanos, el delantero mexicano recibió, al menos, dos duros golpes del rival, hecho que lo obligó a ser asistido por los médicos del equipo.

Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.