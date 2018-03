El portal de 'ESPN' ha informado que Jorge Nacer, dueño del grupo Nacer Global, ha expresado la intención de adquirir a Monarcas Morelia. El empresario ya se habría comunicado con los actuales propietarios de la institución.

Es más, el hombre de negocios habría presentado una oferta a los representantes de TV Azteca para hacerse con el club desde la próxima temporada.

No obstante, los miembros de la televisora no estarían conformes con lo que ofrece Nacer por Monarcas Morelia. Por ello, las negociaciones, de momento, no estarían encaminadas al posible cambio de dueños.

Si el panorama cambia hasta el mismo viernes 2 de marzo, TV Azteca está en la obligación de informar en la Asamblea de Dueños de la Liga MX que Jorge Nacer tiene la intención de comprar la institución.

El empresario ya ha estado involucrado en la Liga MX cuando en el año 2012 compró los derechos de San Luis. Sin embargo, al final de ese mismo decidió vender la franquicia.