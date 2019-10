Monarcas Morelia vs Santos Laguna EN VIVO vía TV Azteca: chocan por el Apertura 2019 Liga MX

¡Arranca una jornada más en el fútbol 'azteca'! Monarcas Morelia vs. Santos Laguna se ven las caras EN VIVO y ONLINE por la señal de TV Azteca, este viernes 25 de octubre por la fecha 15 del Torneo Apertura 2019 Liga MX. Sigue la transmisión EN DIRECTO del encuentro desde el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón, a partir de las 7:00 p.m. (hora peruana y mexicana). Mira todas las incidencias del choque por Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, Blue To Go Video Everywhere y Sky HD, y no te pierdas el MINUTO a MINUTO de Depor.com con todas las estadísticas.



Con el peruano Edison Flores, Morelia buscará dar otro paso hacia la clasificación a la liguilla final por el título, objetivo del que está cerca el líder Santos Laguna. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Generalísimo José María Morelos y Pavón.

Morelia vs. Santos Laguna: horarios del partido

México - 7:00 p.m.

Ecuador - 7:00 p.m.

Perú - 7:00 p.m.

Colombia - 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Bolivia - 8:00 p.m.

Paraguay - 8:00 p.m.

Argentina - 9:00 p.m.

Chile - 9:00 p.m

Uruguay - 9:00 p.m.

España - 2:00 a.m. (sábado 26 de octubre)

El uruguayo Guillermo Almada y el hispano-argentino Pablo Guede, dos directores técnicos que han causado gratas impresiones en el fútbol mexicano, se enfrentarán desde el banquillo de Santos Laguna y Morelia.

Almada llegó al balompié azteca en el pasado torneo de Clausura para asumir como entrenador interino de los 'Guerreros' del Santos y en el actual los tiene como líderes con 26 puntos y muy cerca de lograr su pase a la liguilla con anticipación.



Por su lado, Guede asumió el mando de los 'Monarcas' del Morelia desde la séptima fecha de este Apertura 2019 y, con un repunte con cuatro victorias y un empate en siete juegos, la semana anterior los metió a zona de clasificación a la finales como octavos de la tabla con 19 unidades.

Conocido como el 'Pep uruguayo', Almada llegó a México después de ganar dos títulos en Sudamérica: el Torneo de Preparación 2012 con el River Plate de su país y el campeonato ecuatoriano en 2016 con el Barcelona.

Al arribar a México, Almada se presentó como un entrenador que gusta de "tener la responsabilidad del juego" y prometió que sus Santos serán "un equipo con intensidad, solidario, ofensivo y con apertura por las bandas".

En tanto, Guede llegó al balompié azteca con un palmarés más llamativo: la Supercopa argentina en 2016 con San Lorenzo y en Chile con Colo Colo se hizo de cuatro títulos: una Liga, una Copa y dos Supercopas.

En su presentación con los 'Monarcas', Guede se mostró como un entrenador pragmático. "No estoy casado con un solo sistema, no soy caprichoso de decir voy a buscar jugar de esta manera", apuntó y estableció un compromiso: "Este Morelia se caracterizará por buscar la victoria en cada partido".



Ambos entrenadores coincidieron que su compromiso del viernes será "muy complicado", y Almada en particular reconoció que con Guede "Morelia ha tenido una evolución muy importante" y advirtió que "nosotros vamos a tratar de imponer nuestro juego".

Fuente: AFP

Morelia vs. Santos Laguna: ¿dónde se ubica el estadio?

► Cristiano en ridículo: juvenil consigue en 3 partidos lo que él hizo en 32 por Champions



► "Tú ataca, solo eso": Zidane llamó a Jovic, le dio indicaciones y este no le entendió nada



► Se unen River y Flamengo: todas las finales entre Argentina y Brasil en la Copa Liberadores



► ¿Estamos cerca? Las posibilidades que tiene Perú de organizar un Mundial de mayores