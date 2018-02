Quizás ha sido el año más tenso de su carrera como entrenador, pero pese a la complicaciones que implican dirigir a un club grande como Cruz Azul , que no campeona desde hace 20 años, Paco Jémez se llevó buenos recuerdos en su paso por la Liga MX.

El técnico regresó a España por motivos personales y dejó a la 'Máquina Cementera' para sumarse a Las Palmas. Desde su tierra natal sigue a los hidalguenses y lamenta la situación que viven con Pedro Caixinha a la cabeza.

Al mismo tiempo, Paco Jémez reflexiona acerca de la experiencia que vivió en Cruz Azul y cree que ahora mismo los aficionados y periodistas deben valorar de manera distinta el proceso que vivió en La Noria.

"Ahora que están en una situación comprometida, se le dará mucho más valor a lo que nosotros hicimos. Mucha gente que creía que íbamos a fracasar, se tuvo que comer sus palabras y tuvieron que dar su brazo a torcer", contó el DT a 'Récord'.

"Nosotros conseguimos los objetivos que el club nos comparte. Hay gente que vive sólo y exclusivamente de hablar y hay otros que vivimos sólo y exclusivamente de hacer cosas", se defendió Paco Jémez solo dos meses después de salir de Cruz Azul.

Bajo su mando, el español clasificó a los 'cementeros' a una Liguilla de la Liga MX después de seis años. "Se nos quedó un poquito la espinita clavada, de qué hubiera pasado si hubiéramos seguido y hubiéramos seguido y hubiéramos hecho cuatro o cinco cositas", reveló.

Paco Jémez no descarta volver a la Liga MX , ya sea al cuadro de La Noria u otro equipo. "Soy un profesional, si me llaman y me apetece la idea, puedo ir a cualquier equipo, pero si vuelvo a México, me gustaría que fuese otra vez a Cruz Azul ", finalizó.