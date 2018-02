Pedro Gallese salió lesionado el último domingo en el partido entre América y Veracruz por la fecha ocho de la Liga MX. Un fuerte golpe en la rodilla derecha hizo que el portero no pueda continuar el encuentro y ponga en alerta a los 'Tiburones' y a los peruanos.

Este lunes, el equipo rojo, confirmó a través de sus redes sociales que el arquero de la Selección Peruana será operado luego de diagnosticarle una ruptura del cuerno anterior del menisco medial de su rodilla derecha.

" Con Pedro salió por lesión ayer en el partido, tuvo un choque fuerte con Richard Ruíz donde hay una hiperextención de la rodilla y el día de hoy le realizamos los estudios pertinentes, una resonancia magnética y encontramos una ruptura del cuerno anterior del menisco medial (de la pierna derecha) con esto es procedente a cirugía", explicó el doctor Juan José Pérez, jefe del cuerpo médico de la institución.

Ante una lesión de este tipo, Pedro Gallese tendrá que ser sometido a cirugía en los próximos días y estará fuera de acción de cuatro a seis semanas, perdiéndose las próximas fechas de la Liga MX y los partidos amistosos rumbo a Rusia 2018 con Perú ante Croacia en Miami (23 de marzo) y con Islandia en New Jersey (26 de marzo).

" El promedio es en ese tiempo, de cuatro a seis semanas esperando que no haya más en la cirugía, le hicimos la resonancia y eso nos arroja pero a veces entrando ya en el quirófano se encuentran cosas que no se ven en los estudio, esperemos que este no sea el caso”, finalizó.