Puebla ya no es un equipo tan extraño para nosotros: se habla de la mano de Juan Reynoso en este arranque de la Liga MX y, por supuesto, de Santiago Ormeño, quien por sus raíces y su racha de tres goles en cuatro fechas, ha logrado que sea noticia no solo en México, sino también en nuestro país. Ante ello, Depor conversó con Carlos Poblete, director deportivo del club, quien nos dio un alcance cercano del momento de ambos y hasta nos confesó que siguen de cerca a otros compatriotas.

Tomando en cuenta los resultados de la temporada pasada y el presente en el Apertura (registran dos triunfos y un empate en cuatro cotejos): ¿cómo visualizan la evolución del Puebla con la mano de Juan Reynoso?

Es muy positiva la evolución. Después de algunas temporadas, donde se había intentado mediante el buen trabajo de todos los que conformamos el club Puebla, que en lo deportivo se obtuvieran los resultados que esperábamos, no había podido ser así. Sin embargo, en la temporada que se suspendió, lamentablemente por la pandemia, el equipo ya había encontrado una regularidad, bajo el mando de Juan Reynoso, que incluso nos llevaba a ser la defensa menos batida del campeonato. Estuvimos a un punto de la zona de clasificación.

Y luego, si bien llegó el paro por el COVID-19, los ideales e ideas deportivas, mercantiles y más siguieron, aunque se tuvo que hacer algunos cambios, donde la directiva me hizo la invitación para asumir la dirección deportiva del club.

La gente de Inteligencia Deportiva, junto con el cuerpo técnico, no dejó de trabajar en la pandemia. Juan identificó muy bien cuáles eran las virtudes y defectos de nuestro plantel. Y de manera conjunta tratamos, pese a la época difícil, de contratar jugadores, manejar los problemas económicos, ver el traslado de los mismos jugadores (si venían de afuera) y redondear así el plantel que estaba teniendo un buen rendimiento. Así, afortunadamente, los jugadores estuvieron entrenando vía Zoom y para el torneo empezamos de la misma manera, trabajando en pequeños grupos de cuatro o cinco jugadores.

No fue fácil, pero ellos captaron la idea general y hemos tenido un buen inicio en los primeros cuatro partidos. Este viernes (hoy) tenemos el quinto. Fue una semana difícil, con dos salidas complicadas. Una ganamos en Guadalajara y otra, donde tuvimos uno de los mejores partidos en mucho tiempo, aunque nos tocó perder. Igual, vemos que el equipo va por el camino correcto. Fue una derrota, pero para este nuevo partido esperamos dar una buena actuación y ratificar el buen momento que tenemos.

¿De qué trataron las conversaciones que tuvo con Juan Reynoso, a fin de mantener el proyecto deportivo, pese a la cuarentena?

Cuando llegó la pandemia, yo estaba en otro puesto. Empecé como Embajador de Puebla, pero tras unos movimientos en el club, llegué a la dirección deportiva. Para esto, yo ya tenía un acercamiento con Juan. Él fue mi rival futbolístico durante mucho tiempo en México; además, ya había estado como auxiliar del ‘profe’ Meza, antes de regresar al Perú, donde dirigió Garcilaso.

Cuando saltó el problema del coronavirus, Juan, con el cuerpo técnico y el departamento de inteligencia, estuvieron pendientes dos o tres semanas a ver si el torneo continuaba o se suspendía. Finalmente se cerró la temporada solo con 10 partidos en el Clausura.

No fue fácil para los jugadores, que están acostumbrados a correr en toda una cancha, a tener que adaptarse a su casa y lidiar con esta herramienta del Zoom, que no conocíamos antes de la pandemia, pero sirvió para mantener lo físico. Cuando estuvimos en periodo de vacaciones, los jugadores tuvieron que quedarse en México, no pudieron regresar a sus países, aunque lo tomaron de la manera más profesional posible y creo que ello ha dado resultados. Nosotros hemos sido muy responsables.

Puebla es una ciudad que ha tenido mucho contagio, lamentablemente. México es el tercer país, después de Estados Unidos y Brasil, con más contagios. Pero, pese a este panorama, en el plantel hemos tenido pocos casos, comparado con otros equipos del fútbol mexicano. Hemos tratado de llevar todos los protocolos de seguridad que el Gobierno Federal pide para cualquier actividad. En los entrenamientos, ahora que estamos jugando, seguimos cumpliendo con las indicaciones. No pasa de 300 personas en cada partido, incluyendo a los equipos, seguridad, periodistas, buscando de evitar los riesgos. Sabemos que el contagio es inevitable, pero de nuestra parte estamos llevándolo de la mejor manera posible.

¿Quién los está asumiendo: el club o la Federación Mexicana de Fútbol (FMF)?

Cada club tiene la obligación de hacerle las pruebas a sus jugadores, no solo al primer equipo, sino también al plantel Sub-20, Sub-17 y femenino. Es una fuerte suma de dinero el que se está invirtiendo, pero es una cuestión de salud y ello no tiene precio. Solo que en tiempos de pandemia sí afecta el presupuesto de los clubes.

Lo bueno es que los patrocinios siguen, porque hay transmisión televisiva. Se ponen las lonas en las tribunas y siguen apareciendo los patrocinadores. Aunque ello se vio mermado, cuando el torneo anterior no se paralizó y se tuvo que renegociar. Es parte de lo que está viviendo la humanidad y el fútbol no escapa de eso.

¿Qué vieron en Juan Reynoso para que asuma la dirección técnica de Puebla?

El que estaba anteriormente en el puesto de dirección deportiva, Ángel Sosa, fue su compañero en Necaxa y sabía de su calidad. Es un tipo amante del fútbol, fue un excelente jugador, un defensa central maravilloso, muy técnico y que hizo sus pininos en dirigencia deportiva en este país. Así que ya lo conocía, incluso fue auxiliar de algunos entrenadores en Necaxa y así fue que se le contrató como auxiliar del ‘profe’ Enrique Meza. Con la salida de Meza, Juan regresó a Perú y estuvo al frente de Garcilaso. Pero con la salida del entrenador José Luis Sánchez Solar, se apostó por Juan. Él conocía al equipo y nosotros de sus cualidades como entrenador, como auxiliar y se creyó que era la mejor elección. Ahora él está respondiendo a nuestras expectativas, está haciendo un excelente trabajo, ha dado certeza futbolística al club, analizó las virtudes y defectos, ha demostrado que -pese al resultado- el equipo tiene identidad, sabe a lo que juega.

La derrota ante Tigres fue muy dolorosa, porque el equipo dio el mejor partido frente a uno de los rivales de mayor jerarquía en México, con un plantel extraordinario y estuvimos a poco de empatar.

¿Cuál es la proyección que se tiene con Juan Reynoso?

Esta nueva directiva va a cumplir tres años al frente del club y ha entrado mucha gente joven, con mucha proyección. A eso se le suma que para equipo se vienen muchas noticias importantes, precisamente, lo que venimos trabajando con Juan, ya que le tenemos toda la confianza posible. Sabemos que en este deporte los entrenadores son esclavos de los resultados, pero se está trabajando a futuro. En nuestras bases se está trabajando como nunca, mucha gente joven tratando de dar a los muchachos las mejores condiciones posibles, para que se desarrollen y que Puebla vuelva a tener la identidad, a través de gente que salga de sus bases.

Para tener identidad en un club, hay que tener un muchacho que viene desde los 15 años, con la ilusión de que a los 17 o 20 ya pueda debutar en el primer equipo del club de sus amores.

Así tenemos más proyectos y Juan viene respondiendo de la mejor manera. Sabemos que esto es de resultados, pero el trabajo allí está, se está haciendo bien y te digo con certeza de que vamos por buen camino. Ojalá, como primer objetivo, podamos clasificar a la Liguilla, a la cual no accedemos desde el 2015. Si es posible, llegar hasta la final y terminar siendo campeón. Por ahora vamos con un trabajo paso a paso, cortos, pero firmes y seguros. Lo ideal sería clasificar, pero tampoco es que con esa meta vayamos a valorar el trabajo de Juan.

Hace poco el propio Juan Reynoso confesó que tuvo una conversación con Ricardo Gareca, donde este último le mencionó que sería el próximo DT de la Selección Peruana. ¿Tiene el perfil para asumir un reto?

Juan es un entrenador hecho y derecho y tiene todas las capacidades suficientes. Gareca ha hecho un trabajo extraordinario con la Selección Peruana, los clasificó a un Mundial después de muchísimo tiempo y le ha dado una identidad, pero esto es fútbol. Los ciclos comienzan y terminan, este deporte es así. Tal vez el mismo Ricardo esté pensando en nuevos proyectos y se abrirá un espacio, donde Juan es un candidato con muchas credenciales como para tomar este puesto. Él, como cualquier habitante de un país, tiene como ideal dirigir su selección y creo que lo haría muy bien.

Juan ha dirigido en su país y aquí en México, ha sido campeón en el fútbol peruano, y por eso digo que tiene las credenciales necesarias como para ser considerado un candidato. Habrá otras opciones, pero Juan tiene todo para aspirar y hacerlo bien con su selección.

El momento de Santiago Ormeño (tres goles en cuatro fechas) ha hecho que tenga los reflectores encima: ¿cómo analizas este presente del delantero?

Santiago es una excelente persona, un buen muchacho, que ha probado fortuna. Tuve la oportunidad de conocer a su abuelo, que fue portero y gran figura en el fútbol mexicano, Don Walter Ormeño, pero pese a este legado, él buscó su propio camino. Le costó, pero en una prueba que hizo el profesor Meza, cuando Juan era auxiliar, tuvo la fortuna que el ‘profe’ lo considerara para ser parte del plantel y ha hecho su lucha.

Es un jugador que mantiene una mentalidad positiva muy grande, que lo ha llevado (como decimos aquí) a ‘creerse el cuento’. Él está convencido de lo que puede dar y es una grata sorpresa, porque está compitiendo mano a mano con otros compañeros. Ahora es la sensación del momento.

Yo lo cotorreo, porque ambos jugamos en la misma posición, y le dijo: "te quedan 90 goles para romper mi récord en Puebla".

Hemos visto también lo que se dice en tu país, que lo candidatean como posible seleccionado. Sabemos que hay muchos ‘runrunes’, pero para nosotros lo interesante es que él se pueda seguir desarrollando, siga aportando con su juego y con sus goles, como centro delantero, para beneficio de la institución.

¿Sienten que los ha sorprendido desde su retorno de Perú (estuvo en Cusco FC)?

Había jugado un poco, cuando estaba el anterior comando técnico, pero es un jugador muy fuerte, grandote, que pelea todas las pelotas y es un caso medio especial, porque él empezó a tomar notoriedad con un torneo de fútbol cibernético con FIFA, que se hizo aquí en México. Él tuvo grandes actuaciones en este juego y moldeó un personaje muy simpático, que llevó a hacerlo conocido, sin haber jugado mucho en el torneo real. A su entorno le cayó bien y, como te digo, tiene una mentalidad muy positiva y lo supo llevar de lo cibernético a la cancha. Ahora tiene la oportunidad y la está aprovechando. En este deporte tienes que aprovechar lo que se te presenta. Juan le está dando la confianza y él ha respondido.

¿Se ha dado algún acercamiento de parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) o de la mexicana preguntando por Santiago Ormeño?

No, solamente han sido rumores periodísticos, declaraciones, pero oficialmente no ha llegado ningún comunicado de Perú, preguntando por su estatus migratorio. Ojalá llegara, porque eso indicaría que ‘Santi’ sigue metiendo goles, que es lo que queremos.

Hoy es muy fácil leer declaraciones, a través de las redes sociales. Opiniones de la gente, de periodistas, pero ‘Santi’ es un muchacho que está muy centrado, sabe que esto va a pasar y también dependerá de nosotros tenerlo bien cuidado, para mantenerlo ubicado. Porque suele pasar que cuando hay mucha expectativas o presiones, no suelen darse los resultados. De momento, con ‘Santi’ estamos abocados a lo deportivo para que sea lo más provechoso para el club.

¿Cuál es el perfil del jugador de Puebla? Si bien hay un trabajo arduo con las canteras, también hay un ojo puesto en el mercado...

Puebla tiene 76 años de historia. Ha sido dos veces campeón; una de las cuales fue campeonísimo (cuando se consigue la Copa y la Liga). También ganó la Concacaf y ha sido cinco veces ganador de la Copa México. Es un club con mucha historia y que en el último tiempo no ha tenido muchos logros (solo un torneo de Copa en el 2015). En su haber ha tenido jugadores de mucha calidad, pero lo que busca la gente es un futbolista que lo deje todo, aguerrido, que lo dé todo, más allá de sus cualidades. Que salga de las bases, sí, pero que los que vengan que dejen todo en la cancha, más allá del resultado.

¿Siguieron de cerca a algún jugador peruano que encaje en ese perfil?

Ahora todos los equipos tienen un departamento de Inteligencia Deportiva, donde se la pasan viendo fútbol mundial todo el día. Indudablemente el jugador peruano está bien considerado, incluso de moda. Después de que llegaron al Mundial y a la final de la Copa América frente a Brasil, el futbolista peruano estuvo muy requerido.

Tenemos algunos jugadores de todas las nacionalidades en carpeta, sin decir nombres, incluyendo de Perú. Más siendo nuestro entrenador un peruano. Es un tipo de jugador muy dúctil, pero también hay de los que son más técnicos, finos, guerreros, pensantes, como en todos los países. Juan tiene una idea, lógico, tiene más cercanía con ese fútbol y debo decirte que sí, hemos visto algunos jugadores con posibilidad de llegar al Puebla.

