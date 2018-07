Puebla y Venados se miden este miércoles 25 de julio por la primera jornada del Grupo A de la Copa MX Apertura 201 8 en el Estadio Cuauhtémoc. El duelo entre ambas escuadras arrancará desde las 7:00 p.m. (hora peruana y mexicana), y será transmitido a través de la señal de Univisión Deportes. No olvides que podrás seguir el vibrante duelo por la web Depor.com .

Los dirigidos por Enrique Meza buscarán levantar cabeza luego de la goleada 3-0 sufrida contra Cruz Azul en su debut en la Liga MX 2018. La 'Franja' cayó con tras las anotaciones del colombiano Yahir Rentería, el argentino Milton Caraglio y el mexicano Elías Hernández.

PAÍS HORA Perú 7:00 p.m. México 7:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Ecuador 7:00 p.m. Chile 9:00 p.m.

Por su parte, el cuadro visitante de Venados llega a este importante encuentro tras arrancar con el pie derecho la Liga de Ascenso de México. El equipo de la ciudad de Mérida venció 1-0 al Tampico Madero con un gol de Victor Hugo Lojero a los 86 minutos.

Puebla , Venados y los 'Rayados de Monterrey, son los tres clubes mexicanos que conforman el Grupo A de esta nueva edición de la Copa MX Apertura 2018 . Cabe destacar que este duelo se encargará de dar inicio a la jornada del miércoles que tendrá los siguientes partidos:

19:00 Puebla vs. Venados

19:00 Veracruz vs. Dorados

21:00 Juárez vs. 'Xolos' Tijuana

21:00 Atlas vs. Zacatepec