Pumas UNAM vs. León : se miden este sábado tres de marzo por la décima jornada del Torneo Clausura de la Liga MX en el Estadio León de los Aldamas. Los universitarios van en busca de reducir diferencias con el líder América, mientras que los 'felinos' aún no renuncian a acceder a los ochos primeros de la clasificación. El duelo se disputará desde las 8:06 p.m. (hora peruana) y será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Fox Sports, y ONLINE por Depor.com.

PAÍS HORARIO México 7:06 p.m. Perú 8:06 p.m. Colombia 8:06 p.m. Ecuador 8:06 p.m. Argentina 10:06 p.m. Chile 10:06 p.m.. Brasil 10:06 p.m.

Los dirigidos por David Patiño no ganan desde hace tres fechas en la Liga, por lo que necesitan de un triunfo para no seguir descendiendo posiciones. Se ubican en la quinta casilla con 15 unidades.



Aunque eso sí, los universitarios llegan motivados tras conseguir a mitad de semana su pase a octavos de final de la Copa MX, tras igualar ante Juárez.



"Es necesario para cualquier equipo que no ha ganado volver a ganar, no sólo para nosotros. Estamos ocupados, trabajando fuerte, mejorando en lo que haya que mejorar y manteniendo lo que haya que mantener", dijo Patiño.



"Vamos un juego a la vez, con mucha responsabilidad, humildad y trabajo. León tienen muy buenos jugadores, está bien dirigido y vamos con una gran ilusión de hacer un gran duelo", añadió.



Por su parte, 'La Fiera' viene de caer ante Pachuca, resultado que lo dejó en el puesto 12 con solo 11 unidades. Aunque los pupilos de Gustavo Díaz aún no pierden las esperanzas de meterse al grupo de los ocho primeros para acceder a la Liguilla.



Y solo tres puntos los separan de ese octavo lugar, que por el momento le corresponde a Puebal, con 14 puntos.