¡Alucinante! Adrián Lezcano marcó golazo ante Pumas a los 15 segundos y batió récord en Clausura MX [VIDEO]

Adrián Lezcano marcó el gol del 1-0 del Pumas vs Morelia apenas a los 15 segundos de iniciado el encuentro por Clausura 2019 Liga MX. De esta forma, el equipo de los peruanos Flores y Sandoval batió el récord del gol más tempranero del torneo.



Tal como dejan ver las imágenes, cuando corrían los primeros segundos del partido, Lezcano recibió un pelotazo largo por izquierda, corrió a toda velocidad y se sacó a un rival con un amague perfecto. Al jugador del Monarcas Morelia solo le quedaba definir, y lo hizo a la perfección.

#DatoONCE | El gol de Gastón Lezcano (a los 15 segundos) es el más rápido del Clausura. Supera a Leonardo Ramos, quien marcó a los 35 segundos en la J3.#SomosONCE 🔰 pic.twitter.com/uRb8RWG0b8 — ONCE Diario (@oncediariomx) 10 de marzo de 2019

Más del Pumas vs Morelia

Luego de dos derrotas consecutivas en la Liga MX, Pumas está en la obligación de sumar de a tres en casa si no quiere despedirse de forma de cualquier chance de clasificar al Play Off que posibilita pelear por el título del Clausura 2019.



Si bien es cierto que Pumas ha resignado seis puntos importantísimos en las últimas dos jornadas, tiene como punto a favor que en las últimas cinco fechas siempre anotó. Es decir que en la parte ofensiva no radica el problema de las últimas dos derrotas sino en la defensa.



Diferente es la situación Monarcas Morelia que lleva seis partidos consecutivas sin ganar, pero que con el cambio de entrenador espera levantar. Al menos con el interino Gastón Obledo sumó ante América (empate 2-2 en casa) y ahora será el turno del argentino Javier Torrente de tratar de aprovechar la mala situación de los felinos.



► "No puede dirigir ni el tráfico": la dura crítica a Scaloni por 'borrar' a Agüero de la selección de Argentina



► ¿Aló, quién es? Coutinho contacta con un gigante de la Premier para irse del Barcelona a mitad de año



► Se pudrió todo: la insólita decisión de Solari sobre Isco en su convocatoria pese a cuatro bajas de peso



► El socio de Messi pone la firma: el anuncio oficial del Barcelona sobre la renovación de Jordi Alba