Cuando Ruidíaz está 'enchufado' no hay quien lo frene. Salvo, claro, que lo hagan con faltas claras que muchas veces los jueces no se percatan. Y en el duelo ante Puebla ocurrió esto último. Sobre los 12 minutos de la segunda parte, el delantero peruano fue derribado en el área, justo cuando se alistaba a rematar a puerta; sin embargo, el árbitro no cobró el penal.



La 'Pulga' superó a Hugo Rodríguez, quien no tuvo otra solución que trabar al peruano para evitar el segundo, y la suerte lo acompañó, pues el juez del encuentro, Jorge Pérez, llegó tarde a la acción y no cobró la pena máxima.



Monarcas va en busca de su primera victoria en el Clausura, luego de igualar a un gol por lado en el debut frente a Monterrey.



Monarcas Morelia se mide a Puebla en el Estadio Morelos, en el marco de la segunda jornada del Clausura 2018 Liga MX. Raúl Ruidíaz liderará el ataque de la 'Monarquía', mientras que Andy Polo y Ray Sandoval no fueron considerados.



Mientras que del lado de Puebla, en cuyo comando técnico se encuentra Juan Reynoso, el defensor Anderson Santamaría tendrá que esperar aún su oportunidad, pues tampoco fue convocado....