Raúl Ruidíaz se ganó el cariño de los hinchas de Monarcas Morelia en poco tiempo. A base de goles y buenas actuaciones, el peruano se convirtió en pieza clave en el funcionamiento de la 'Monarquía'. Debido a ello, el delantero se ganó la chance de ser elegido el Mejor jugador del Año en el equipo, además de que un gol suyo sea nominado al mejor del 2017.

El Monarcas Morelia, a través de sus redes sociales, lanzó una encuesta en la que invita a sus hinchas a votar por lo más destacado. La anotación de Raúl Ruidíaz que consideran es la que le marcó a Rayados de Monterrey, que sirvió para salvarse del descenso y para clasificar a la Liguilla del Clausura 2017 de Liga MX.

Raúl Ruidíaz fue nominado en dos categorías en una encuesta de Monarcas Morelia.

Mientras Raúl Ruidíaz disfruta de sus vacaciones, se confirmó la 'Pulga' continuará en el Monarcas Morelia tras no transferido en el reciente Draft mexicano. "No tenemos ninguna oferta ni ningún comentario de que se vaya. Lo que ha salido son especulaciones, o alguien que suelta notas, pero oficialmente yo no tengo ni siquiera una pregunta de ningún equipo", comentó el presidente del cuadro michoacano, Álvaro Dávila, sobre una probable salida días previos.

Raúl Ruidíaz, que llegó a Morelia a mediados del 2016, se proclamó campeón de goleo en el Apertura 2016 y Clausura 2017 con un saldo, de 11 y 9 goles, respectivamente. En el Apertura 2017, el exatacante de Universitario de Deportes registró 11 tantos.