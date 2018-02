Ray Sandoval volvió al ruedo luego de su expulsión en la Liga MX. No fue por la liga azteca, sino por la tradicional Copa MX , torneo que los equipos aprovechan para usar a sus canteras o, en todo caso, para ‘foguear’ a nuevos jugadores y los que vienen de una para. El ex Sporting Cristal, en su caso, aún no se acostumbra a la par de sus otros equipos y el técnico Roberto Hernández decidió darle roce futbolístico frente Cimarrones de Sonora, en un partido válido por la tercera fecha del Grupo 9 del torneo mencionado en anterioridad.



Ray Sandoval jugó 80 minutos y lo volvió ‘loco’ en un par de oportunidades a su rival de turno en su banda. Johan Vásquez, de 19 años, no pudo con el delantero peruano cuando este lo ‘quebraba’ y centraba al corazón del área de Cimarrones de Sonora. No obstante, todos los envíos terminaban siendo despejados por los rivales de turno en el momento.



Ray Sandoval volvió al campo de juego luego de su expulsión. (Video: YouTube)

Un centro sí generó mayor problema en los zagueros, que tuvieron que esforzarse al máximo para evitar de Miguel Ángel Sansores. Y ahí quedó la jugada. Ya en el minuto 81, Sandoval tuvo que salir del campo de juego para cederle el protagonismo al reciente fichaje de Monarcas Morelia , el colombiano Jefferson Duque. Y, pese a ser su segundo partido, el peruano no lo hizo mal, tuvo un par de jugadas para destacar y solo necesita ritmo de juego.



Monarcas Morelia enfrenta el viernes a Pumas en condición de local por la sexta fecha de la Liga MX. Por lo pronto del partido, todo haría indicar que Ray Sandoval no se encontrará en la lista de convocados de Roberto Hernández. Ruidíaz sí es un fijo para él.