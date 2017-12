Un peruano más partió al fútbol mexicano. Se trata de Ray Sandoval , que dejó Sporting Cristal y fue anunciado como el flamante fichaje de Monarcas Morelia el jueves reciente. "Tenemos nuevo atacante peruano, procedente de @ClubSCristal, mediante transferencia definitiva", se leyó en la cuenta de Twitter del club michoacano. Un día después de la oficialización, el 'Rayo' fue protagonista de un video especial.

Ray Sandoval, con imágenes de su presentación y de las pruebas médicas que pasó, reveló algunos de sus objetivos y agradeció por la chance de llegar al fútbol mexicano. "Contento, feliz por esta nueva etapa, por esta oportunidad. A dejar todo de mí por este equipo" dijo el delantero de 22 años.



Asimismo, Ray Sandoval, describió sus características de juego. "Me gusta el uno contra uno, me gusta correr, hacer el ida y vuelta, anotar, es lo que quiero y lo que sé hacer", comentó. Al final, antes de despedirse con un "pronto me van a ver en la cancha hacer lo que sé hacer", señaló que luchará por "tratar de salir campeón. Vamo' arriba, Monarcas".



Originario de Lima, Ray Sandoval es un atacante de 22 años con buena presencia física, dinámico y punzante, que coincidirá en el Morelia con su compatriota Raúl Ruidíaz, líder del conjunto, y estará disponible para ser utilizado como media punta, extremo por derecha o por izquierda.



El jugador se incorporó a la pretemporada que dirige el entrenador Roberto Hernández, a quien tratará de convencer de su buena forma deportiva para ser contemplado en la alineación el sábado 6 de enero cuando el equipo visite a los 'Rayados' de Monterrey en el inicio del torneo Clausura 2018.



Monarcas Morelia se salvó del descenso con un milagroso gol de Ruidiaz el verano pasado en el último minuto del Clausura 2017 y tanto en ese torneo como en el Apertura se clasificó a la liguilla de los ocho mejores, aunque no alcanzó las semifinales.