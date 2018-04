México se rinde frente a él. Ya no solo los más de cuatro millones de habitantes de Michoacán. Desde Guadalajara hasta el DF hablan de Raúl Ruidíaz. Su ‘hat trick’ es discusión en el desayuno en familia, en las cervezas de la noche y hasta en grupos de WhatsApp. El peruano se ha ganado un nombre en la Liga MX y pelea siempre a la altura de grandes delanteros, como lo son André-Pierre Gignac, Eduardo Vargas y otros más en el Clausura mexicano.



Luego de su triplete frente al León, los narradores de todas las casas de televisas del país azteca festejaron los goles del ex Universitario. Y un par, especialmente, hablaron del nivel que ha mostrado nuestro compatriota desde su llegada al campeonato mexicano.



“Gran actuación de la ‘Pulga’. Estará en la Copa del Mundo y hoy solo faltó el cebiche y el pisco. Talento puro esa definición, ya la tenía medida. Ahora, en Universitario y la ‘U’ de Chile le pegaba a lo ‘Panenka’, parece que ya cambió el estilo Ruidíaz. Una gran contratación. Yo creo que dura poco ahora en el Morelia , el América lo quiso. Sin embargo, el pacto de caballeros hizo que no llegara para este Clausura”, indicó uno de los narradores.



Raúl Ruidíaz lleva 39 goles desde su llegada al balompié azteca. El atacante sigue rompiendo récords en la institución y ahora prepara la pierna derecha este sábado para enfrentar al líder Toluca, en condición de visita. Monarcas lleva 23 unidades tras 14 jornadas disputadas.