“Me fui al baño, entré y de repente estuvo una persona a mi lado; me preguntó si era Salvador Cabañas, yo le dije ‘sí, mucho gusto en que puedo servir’. Ahí fue que me insultó y me dijo ‘ya quiero que pidas tu último deseo’”. Así narró hace un tiempo el paraguayo el terrible momento en el que su carrera dio un giro de 180 grados. Fue víctima de un disparo en la cabeza que once años después sigue complicando su salud. Tal como ha revelado, el exdelantero del América ya ha perdido la visión en uno de sus ojos.

“Tengo ya problemas de la vista y no voy a recuperarme nunca de eso. Ya no veo bien del lado izquierdo y eso me da problemas cuando llego a jugar, pero ahí sigo de pie”, declaró Cabañas a ‘Alargue Caracol’ tras cumplirse un año más del ataque que sufrió por parte de unos narcotraficantes en una discoteca en la capital mexicana.

El exjugador de las ‘Águilas’, en ese momento, destacaba en el futbol mexicano por ser un elemento esencial del conjunto azul y amarillo, hecho que además lo perfilaba para ser una de las principales estrellas de Paraguay en la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Sin embargo, tras aquel incidente su vida cambió por completo.

El también internacional con Paraguay está hoy al lado de sus padres y vive de algunos negocios. Su esposa y mejores amigos lo abandonaron y sigue luchando con las secuelas del accidente que cambió su vida para siempre.

“Tengo algunos negocios y además la Federación paraguaya me paga por ayudar con la selección. Estoy tranquilo, eso sí, no pienso salir más de Paraguay, ese virus es muy malo. Me quedo en la casa de mis padres”, comentó.

