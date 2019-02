Santos Laguna - Toluca EN VIVO: VER HOY duelo EN DIRECTO por la Liga MX 

Santos Laguna - Toluca EN VIVO ONLINE: por la Liga MX | Santos Laguna busca en esta jornada meterse entre los primeros lugares del Clausura MX 2019 aprovechando al relegado Toluca y su mal momento. La cita es en el Estadio Nuevo Corona HOY el domingo 24 de febrero desde las 19:06 horas (Perú y Colombia). Para ver fútbol en vivo, se puede escoger entre apps móviles, canales de TV y página web como DEPOR, que todas las fechas lleva a sus lectores todas los partidos del torneo mexicano.

El Santos Laguna - Toluca cerrará la fecha 8 de la Liga MX 2019. Tanto Santos Laguna como Toluca vienen de jugar la Concachampions a mitad de semana con resultados distintos. Santos apabulló de visita 6-2 a Marathón (Honduras), mientras que los rojos fueron vencidos de visita (3-0) por el Kansas City (Estados Unidos).

En la tabla el Clausura MX, Santos Laguna está en el puesto 7 con 11 puntos. Más atrás viene el Toluca , en la posición 15, con apenas 7 unidades en la misma cantidad de duelos disputados.

Santos Laguna - Toluca: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Liga MX

Santos Laguna: Jonathan Orozco, Hugo. Nervo, Dória, José Abella, Gerardo Arteaga, Ayrton Preciado, José Vázquez, Diego Valdés, Ulises Rivas, Brian Lozano, Javier Correa.

Toluca: Alfredo Talavera, Jonathan Maidana, Osvaldo González, Rodrigo Salinas, Adrián Mora, Pablo Barrientos, Felipe Pardo, Iván Acero, Federico Mancuello, Emmanuel Gigliotti, Enrique Triverio

Santos Laguna - Toluca: ¿A qué hora es el partido?

México: 18:06 horas

Perú: 19:06 horas

Colombia: 19:06 horas

Ecuador: 19:06 horas

Estados Unidos: 19:06 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 20:06 horas

Bolivia: 20:06 horas

Argentina: 21:06 horas

Paraguay: 21:06 horas

Chile: 21:06 horas

Uruguay: 21:06 horas

Brasil: 22:06 horas

España: 01:06 horas

Italia: 01:06 horas

Francia: 01:06 horas

Japón: 09:06 horas (lunes 25 de febrero)

Santos Laguna - Toluca: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Liga MX?

Costa Rica Sky HD

República Dominicana Sky HD

El Salvador Sky HD

Guatemala Sky HD

Honduras Sky HD

Internacional Bet365

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Nicaragua Sky HD

Panamá Sky HD

Estados Unidos Univision Deportes

Santos Laguna - Toluca: Últimos partidos de Santos Laguna

27/01/19 PRD Santos Laguna 1 - 0 Guadalajara

02/02/19 PRD Tigres UANL 2 - 1 Santos Laguna

10/02/19 PRD Santos Laguna 1 - 1 Tijuana

16/02/19 PRD Cruz Azul 1 - 2 Santos Laguna

20/02/19 LIC Marathón 2 - 6 Santos Laguna

Santos Laguna - Toluca: Últimos partidos de Levante

27/01/19 PRD Toluca 0 - 1 Tigres UANL

02/02/19 PRD Tijuana 2 - 0 Toluca

10/02/19 PRD Toluca 1 - 1 Cruz Azul

16/02/19 PRD León 3 - 0 Toluca

21/02/19 LIC Kansas City 3 - 0 Toluca