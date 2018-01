El delantero Jürgen Damm , de los Tigres , campeones vigentes del fútbol mexicano, contó hoy que renovó contrato con el equipo, por cinco años, y aseguró que aunque tuvo ofertas para jugar en Europa, siguió los consejos del técnico y la directiva para continuar el equipo.



Damm , de 25 años, es un veloz y hábil extremo derecho que en los últimos años ha destacado en el fútbol mexicano hasta llegar a la selección y quien tiene las puertas abiertas del equipo para jugar en el Viejo Continente, pero con una buena oferta para él, la directiva y el equipo.



" Uno siempre quiere cumplir el sueño de estar en Europa, tuve la posibilidad, hablé con el entrenador (Ricardo Ferretti) y con la directiva, pero ellos tienen la última palabra, la oferta no fue acorde a lo que el club pide", contó Damm en conferencia de prensa.

Dijo que contó con dos ofertas para irse a Europa en el próximo verano, pero para decidir las analizó con la directiva y con el técnico " si hay alguien que respeto y quiero es a Ferretti, entonces su consejo fue el mejor, estoy tranquilo aquí, en el mejor equipo de México".



Damm descartó dar los nombres de los equipos y recordó que el directivo Miguel Ángel Garza le explicó que Tigres hace una inversión " muy fuerte por nosotros y estuvimos de acuerdo que no es justo que vengan y ofrezcan menos de la mitad de lo que costamos".



El delantero dijo que por ahora no se quiere mover del equipo " pero si hubiera una posibilidad en el extranjero, en Europa, me gustaría cumplir mi sueño".



Explicó que su contrato con Tigres finalizaba en junio del 2018 y en lugar de irse gratis a Europa, decidió firmar por cinco años, hasta 2022.



Sobre el accidente que sufrió durante el fin de año por jugar con pirotecnia, Damm reconoció que le afectó en el equipo y ahora debe trabajar para ganarse un lugar en el once titular. " Mi sueño más grande es estar en el Mundial y para estar ahí implica ser titular en Tigres ".



