Tigres UANL vs. Monarcas Morelia se enfrentan este sábado en el Estadio Universitario por la fecha 9 del Clausura 2018 de la Liga MX. El partido, que está programado para las 8 de la noche (hora peruana y 7:00 pm. en México), será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO para toda todo el territorio mexicano a través de la señal de Canal 5 y TDN. Recuerda que puedes seguir los goles y Minuto a Minuto ONLINE más completo en esta nota de Depor.com.



Para este partido de fútbol de la Liga MX, los peruanos Raúl Ruidíaz y Ray Sandoval han sido convocados, sin embargo, solo el delantero peruano sería titular ante el equipo de André-Pierre Gignac. La 'Pulga' viene de marcarle a Lobos BUAP y su entrenador, Roberto Hernández, quiere aprovechar su buen momento.

País Hora Perú 20:00 México 19:00 Argentina 22:00 Colombia 20:00

El Monarcas Morelia, encallado en el puesto 5 de la tabla de posiciones del Clausura 2018 de la Liga MX con 13 puntos, se dio un respiro la semana pasada tras tres derrotas consecutivas. Sacó un gran 3-2 en casa ante Lobos y ya se metió nuevamente en la pelea.

Cuidado con el Tigre



Los buenos resultados no son exclusividad de Monarcas Moreli a. Para este partido de Liga MX, Tigres UANL también llega en un buen momento tras su reciente victoria 2-0 ante Atlas, resultado que lo puso cerca a los clasificados a cuartos de final.



Lamentablemente para los intereses de Tigres UANL , el técnico Ricardo Ferretti no podrá contar con el defensa colombiano Francisco Meza, quien quedó descartado por lesión tras el partido que jugó ante el Herediano de Costa Rica por la Concachampions.



Tigres UANL vs. Monarcas Morelia: alineaciones confirmadas



Tigres UANL: Guzmán, Vendrechovski, Ayala, Acosta, Rodríguez, Vásquez, Dueñas, Zelarayán, Vargas, Gignac y Valencia.



Monarcas Morelia: Sosa, Rodríguez, Loeschbor, Achilier, Valdés, Vilchis, Millar, Osuna, Rocha, Sepúlveda y Ruidíaz.