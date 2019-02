Tijuana vs. Veracruz desde el estadio Caliente: juegan por la fecha 7 del Clausura 2019 de Liga MX

Tijuana vs. Veracruz se miden (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la fecha 7 del Clausura 2019 Liga MX , este viernes 15 de febrero, desde las 10:06 p.m. (hora peruana) y 9:06 p.m. (hora local), con la transmisión y narración de Fox Sports. Sigue las incidencias, goles y MINUTO a MINUTO por la web de Depor.com.

Tijuana y Veracruz, del peruano Iván Santillán, buscarán reencontrarse con la victoria para empezar a escalar posiciones en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el estadio Caliente.

Tijuana vs. Veracruz: horarios del partido



Ecuador - 10:06 p.m.

Perú - 10:06 p.m.

Colombia - 10:06 p.m..

México - 9:06 p.m.

Bolivia - 11:06 p.m.

Chile - 12:06 a.m. (sábado 16 de febrero)

Argentina - 12:06 a.m. (sábado 16 de febrero)

Uruguay - 12:06 a.m. (sábado 16 de febrero)

Paraguay - 12:06 a.m. (sábado 16 de febrero)

España - 4:06 a.m. (sábado 16 de febrero)

Un triunfo de Tijuana en casa lo acercará a la zona de clasificación a la liguilla final, que es el primer objetivo en el Clausura. Los 'Xolos' llegan motivados luego de sacar un empate en su visita a Santos Laguna en la reciente jornada.

Por lo pronto, Tijuana marcha en el decimotercer puesto con 7 puntos. Veracruz, por su parte, está complicado con el tema del descenso. Los 'Tiburones Rojos' son penúltimos en el Clausura y últimos en la tabla del cociente.

“Cada juego es un juego en el que tenemos la oportunidad de cambiar la situación, eso es lo que creo. Creo en el equipo, creo en el club, creo en el entrenador, cada juego es una oportunidad para arreglar la situación, si miras la liga no hemos ganado, tenemos dos puntos, si ganamos vamos a subir dos o tres lugares", expresó con optimismo el delantero de Veracruz, Colin Kazim-Richards, en la previa.