¡Desde el Nemesio Diez! Toluca vs. Monterrey por la jornada 13 del Clausura 2019 Liga MX

Toluca vs. Monterrey (EN VIVO y EN DIRECTO / vía 12:00 p.m. / vía Televisa) este domingo 07 de abril, por la jornada 13 del Clausura Liga MX , en el estadio Nemesio Díez, en Toluca de Lerdo, desde las 12:00 p.m. (hora peruana). Sigue el MINUTO A MINUTO del partido por Depor.com.



Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más de Toluca y Monterrey.



Televisa Deportes y Univisión TDN transmiten este partido en suelo mexicano. En Estados Unidos, vía Univisión Deportes. En Argentina por Canal de las Estrellas.

Toluca vs. Monterrey: horarios en el mundo

11:00 horas en México

12:00 horas en Perú, Colombia, Ecuador, Estados Unidos (Chicago) (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

13:00 horas en Venezuela, Bolivia

14:00 horas en Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Brasil (Sao Paulo, Río de Janeiro y Brasilia)

18:00 horas en España, Italia, Francia, Alemania

20:00 horas en Catar y Arabia Saudita

01:00 horas del lunes en China

02:00 horas del lunes en Japón y Corea del Sur

Toluca y Monterrey ponen en juego sus opciones en la Liga MX este domingo en el Nemesio Díez. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados de este cotejo.

Los 'Diablos Rojos' del Toluca tienen la obligación de vencer en casa para mantenerse con vida en su lucha por ingresar a la liguilla final.

El equipo que dirige el argentino Ricardo La Volpe viene de caer 3-2 en campo del Pachuca y con ello se ubicó en la décimo tercera casilla con 14 puntos.

Monterrey marcha en una expectante tercera posición de la Liga MX, aunque lleva 3 jornadas sin conocer de victorias. La fecha pasada, los 'Rayados' igualaron 2-2 contra Cruz Azul.

Toluca vs. Monterrey: alineaciones probables

Toluca : A. Talavera, J. Maidana, F. Tobio, R. Salinas, S. García, P. Barrientos, R. Ruíz, A. Ríos, F. Mancuello, A. Medina, E. Gigliotti.



Monterrey: M. Barovero, L. Vangioni, S. Medina, C. Montes, C. Ortiz, R. Pizarro, E. Gutiérrez, D. Pabón, R. Funes Mori, A. Hurtado, C. Rodríguez.

Toluca vs. Monterrey: programación Liga MX

