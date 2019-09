¡Están malditos! Veracruz ganaba luego de 37 partidos y un golazo de Toluca acabó con su esperanza [VIDEO]

Nadie lo podía creer. El centrocampista mexicano Kevin Castañeda salvó de la derrota al Toluca con un gol de otro partido ante Veracruz en el marco de la duodécima jornada del torneo Apertura 2019 de la Liga MX. El jugador de los 'Diablos Rojos' se lució con un potente y sorpresivo remate desde afuera del área para firmar el 1-1 final de los suyos en el Estadio Luis Pirata Fuente.

La jugada previa a la segunda anotación de este vibrante encuentro se produjo nada más y nada menos que a los 94 minutos del tiempo agregado, luego de una gran acción ofensiva de Toluca que no parecía llevar mucho peligro al arco de Veracruz hasta que Castañeda mandó a guardar el esférico a lo más profundo de la red, acabando así con el sueño local de triunfar luego de 37 partidos.

Veracruz ganaba luego de 38 partidos y un golazo de Toluca acabó con su esperanza. (Video: Twitter)

LA PREVIA DEL PARTIDO

Si bien Toluca ha ganado en sus dos presentaciones anteriores de Liga MX, ante Atlas y Atlético San Luis, los números no le alcanzan para instalarse en la zona de clasificación a la liguilla. Los 'Diablos Rojos' son, con once puntos, decimoséptimos de un total de 19 equipos.



Es así que Toluca intentará confirmar su recuperación de la mano de su entrenador Ricardo La Volpe, quien instó a sus jugadores a ir partido tras partido. Por su parte, los 'Tiburones Rojos' de Veracruz vienen de perder 5-0 a manos del líder Santos Laguna y no conocen de triunfos ligueros desde el 25 de agosto del 2018, cuando derrotaron 1-0 a Tijuana.



