Tantos años en México han convertido a Ricardo Ferretti en un personaje indiscutido en el fútbol azteca. Es casi un ícono en Tigres y pronto dirá adiós en el cuadro universitario y, espera 'Tuca', dirigiendo en la Liga MX.

Pese a la derrota contra Pumas (2-0) en la fecha pasada del Torneo Clausura 2018 , el entrenador atendió a los medios de comunicación como si hubiese conseguido tres puntos en el Estadio Universitario.

El técnico de Tigres aprovechó ese espacio con los periodistas para aclarar un tema que tiene que ver con su futuro profesional. Muchos decían que Ricardo Ferretti se retiraría del fútbol dentro de dos años, pero no es cierto.

"Será en el 2021. Dije en una entrevista y luego de mi participación se comentó que sería en 2020, pero pasó el tiempo y hace unas semanas llegamos a un acuerdo con el club por tres años, me tienen que aguantar tres años, no dos, hasta el 2021", indicó entre risas.

Tuca Ferretti también aclaró que una vez que termine su vínculo con Tigres se desligará totalmente del balompié. Es decir, no será directivo ni tampoco ofrecerá entrevistas o será comentarista en algún medio.

"Terminando van a descansar de mi y no me verán más. No me quieran invitar a dar entrevistas o comentarios porque ya ha sido mucho trabajo para mí", agregó el entrenador.

"No quisiera una responsabilidad en la cual tenga que tomar decisiones y que influyan dentro de la institución, el cariño y la amistad para la institución", añadió Tuca.

Y si Tigres consulta a Ricardo Ferretti sobre un posible reemplazo de aquí en unos años, el técnico explicó que "cuando se acerque mi retiro voy a buscar darle a mi directiva algunas opciones, pero que ellos tomen la decisión", finalizó.