EN VIVO América vs. Chivas HOY EN DIRECTO y ONLINE por la fecha 11 del Torneo Guard1anes 2020 Liga MX este sábado 19 de septiembre desde las 9:00 p.m. (horario peruano y local) en el estadio Azteca. Mira las principales incidencias del choque por el MINUTO A MINUTO de Depor.com. Engánchate también a los perfiles en Twitter, Facebook e Instagram de Chivas y América.

Ambas escuadras protagonizaran una edición más del ‘El Clásico de Clásicos’, el viene jugándose desde hace 77 años. Un partido donde tanto ‘Águilas’ como Chivas se juegan más que los tres puntos, el honor de esta tradicional enfrentamiento del balompié azteca.

El conjunto dirigido por Miguel ‘El Piojo’ Herrera se encuentra en la disputa del liderato del Torneo Guard1anes 2020. Si logra conseguir los tres puntos en el clásico y se dan una serie de resultados podría terminar puntero al término de la jornada 11.

Las principales dudas que tiene el conjunto local con respecto al once que saldrá al campo del Azteca pasan más que todo en ataque. El delantero uruguayo Federico Viñas todavía no se ha recuperado al 100% de la lesión que lo obligó a dejar la cancha el duelo pasado ante Toluca. En caso no se logre recuperarse, su lugar será ocupado por Giovani dos Santos.

América vs. Chivas: horarios y canales en el mundo

Perú – 9:00 p.m.

México – 9:00 p.m.

Colombia – 9:00 p.m.

Ecuador – 9:00 p.m.

Bolivia – 10:00 p.m.

Paraguay – 10:00 p.m.

Venezuela – 10:00 p.m.

Argentina – 11:00 p.m.

Chile – 11:00 p.m.

Uruguay – 11:00 p.m.

España – 4:00 a.m. (domingo 20)

Por su parte, Chivas llega a este duelo con la ilusión de meterse en la pelea entre los cuatro primeros. Después de un arranque flojo de torneo, el equipo de Vucetich ha llegado a escalar hasta la sexta casilla y ya suma 15 puntos. Para este choque llega entonado tras su victoria 2-1 ante Necaxa en Aguascalientes.

Cabe resaltar que el conjunto de Guadalajara afrontará este choque con cinco futbolistas surgidos de sus fuerzas básicas: Raúl Gudiño, Chapo Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Fernando Beltrán y José Juan Macías.

La última vez que América y Chivas se enfrentaron fue el 16 de julio de este año por el torneo amistoso Copa por México. En aquella oportunidad el ‘Campeonísimo’ superó 4-3 al equipo de la capital mexicana.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Higuaín ya es jugador del Inter Miami