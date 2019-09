Vía TUDN EN VIVO: sigue el Apertura 2019 Liga MX: partidos y resultados de la novena jornada del torneo mexicano

Sigue EN VIVO por TUDN y Depor.com toda la actividad del Apertura 2019 Liga MX , que se reanudará este viernes con dos partidos. Los clásicos América-Pumas y Chivas-Atlas parten como los cotejos más atractivos de la novena jornada.



Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. Sigue las principales incidencias del encuentro por el MINUTO a MINUTO de Depor.com.



Luego de casi dos semanas de pausa por la fecha FIFA, en las que no hubo actividad oficial en la Liga MX, el certamen mexicano se reiniciará y traerá como plato fuerte dos partidos denominado clásicos: el capitalino, América vs. Pumas, y el tapatío, que lo protagonizarán Chivas y Atlas.

El viernes, el Atlético San Luis, sucursal del Atlético de Madrid visitará al Puebla en el estreno del entrenador uruguayo Gustavo Matosas, quien sustituyó la semana pasada a Alfonso Sosa, despedido en medio en una decisión polémica por los buenos resultados del estratega mexicano, a quien acusaron de discriminación.



San Luis aparece en el décimo lugar con 12 puntos, a uno de la zona de clasificación y buscará la victoria para entrar en el grupo de los ocho mejores, un reto complicado.

" Vamos a encontrar a un San Luis más cercano de lo que ofreció ante Pachuca con Poncho (Alfonso Sosa) en el banco que a un San luis que se va a parecer más a los equipos de Gustavo Matosas", aseguró el peruano Juan Reynoso, técnico del Puebla.

Otro cuadro que estrenará entrenador este viernes es el Cruz Azul, que visitará al lastimado Veracruz en el debut del uruguayo Dande Siboldi al frente del equipo.



La jornada estará marcada por el descanso del líder Querétaro, lo cual puede provocar movimientos en la parte alta de la clasificación y seguirá el sábado con dos esperados duelos, el de los Pumas UNAM del entrenador español Míchel en casa de su acérrimo rival, el América, y el del Atlas en el estadio del Guadalajara, en el llamado clásico tapatío.

Monterrey recibirá a Necaxa y León al Juárez FC en los otros duelos sabatinos.



El domingo, el Toluca del entrenador Ricardo La Volpe recibirá al Morelia y el Santos Laguna al Pachuca, en un encuentro en el que los 'Guerreros' buscarán los tres puntos para saltar al primer lugar.

Viernes 13 de septiembre



Puebla vs. Atlético San Luis

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: Estadio Cuauhtémoc

Canal: TV Azteca



Veracruz vs Cruz Azul

Hora: 9:00 p.m.

Estadio: Luis 'Pirata' Fuente

Canal: TV Azteca



Tijuana vs. Tigres

Hora: 9:06 p.m.

Estadio: Caliente

Canal: Fox Sports



Sábado 14 de septiembre



Monterrey vs. Necaxa

Hora: 5:00 p.m.

Estadio: BBVA Bancomer

Canal: Fox Sports



León vs. Juárez

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: León

Canal: Fox Sports



Chivas de Guadalajara vs. Atlas

Hora: 7:00 p.m.

Estadio: AKRON

Canal: TUDN



América vs. Pumas

Hora: 9:06 p.m.

Estadio: Azteca

Canal: TUDN



Domingo 15 de septiembre



Toluca vs. Morelia

Hora: 12:00 p.m.

Estadio: Nemesio Diez

Canal: TUDN



Santos vs. Pachuca

Hora: 6:45 p.m.

Estadio: Nuevo Corona

Canal: Fox Sports

Con información de EFE

Tabla de posiciones y calendario Apertura 2019 Liga MX

► Tabla de posiciones del torneo mexicano



► Calendario y resultados de Apertura 2019

